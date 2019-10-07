1.2 milyar $’lık yatırımla bin 500 istihdam yarattı
Cengiz Holding’in 1.2 milyar dolar yatırımla Mardin’de hayata geçirdiği Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, doğrudan bin 500 kişiye istihdam sağladı.
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