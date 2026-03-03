12 milyon PlayStation kullanıcısına tazminat sürprizi! Kişi başı 9 bin 500 TL

İngiltere’deki Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT), konsol devi Sony aleyhine açılan toplu davayı görüşecek.

Tüketici hakları savunucusu Alex Neill, son 10 yılda PlayStation Store üzerinden dijital oyun ve içerik satın alan kullanıcıları temsil ediyor.

Davada Sony’nin, dijital oyun satışlarında uyguladığı yüzde 30’luk komisyon ücreti nedeniyle oyuncuları aşırı ve haksız ücretlendirdiği öne sürülüyor. Bu iddiaya göre Sony, rakip dijital mağaza ve platformlara izin vermeyerek pazardaki rekabeti engelliyor ve maliyeti tüketicilere yüklüyor.

Kimler tazminat alabilir?

Dava, kullanıcıların otomatik olarak davaya dahil olduğu bir modelle yürütülüyor. Bu nedenle şartları karşılayan yaklaşık 12,2 milyon PlayStation kullanıcısı, isterlerse dava dışı kalmak için başvuruda bulunabilir.

Haklı bulunması durumunda, mahkeme tarafından kullanıcı başına ortalama 162 sterlin (9 bin 500 TL) tazminat ve üzerine yüzde 8 faiz ödeme yapılması bekleniyor; toplamda yaklaşık 2 milyar sterlinlik (117 milyar TL) tazminat ihtimali doğuyor.

Sony: Maliyetleri dengelemek için gerekli

Sony, uyguladığı fiyatlandırma modelini savunarak üçüncü taraf dijital mağazalara izin vermemenin güvenlik ve gizlilik riskleri doğuracağını öne sürüyor. Şirket ayrıca konsol satışlarından düşük kâr marjı elde ettiğini ve dijital satışlardaki komisyonun bu maliyetleri dengelemek için gerekli olduğunu belirtiyor.

Söz konusu toplu dava 10 Mart 2026’da başlayacak ve yaklaşık 10 hafta sürmesi bekleniyor. Karar, dijital mağazacılıkta büyük oyuncuların pazardaki hakimiyetine yönelik önemli bir örnek teşkil edebilir.