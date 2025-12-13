12 saatlik otopark ücreti 550 TL'ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Aralık ayı toplantılarında, İBB iştiraki İSPARK’ın işlettiği otopark ücretlerine yönelik zam teklifi görüşüldü. Saraçhane’de yapılan oturumda AK Parti grubu zam teklifine ret oyu verirken, CHP’li üyelerin oy çokluğuyla teklif kabul edildi. Alınan kararla birlikte İSPARK tarifelerinde yüzde 62,5’e varan artışa gidildi.

1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli

Mecliste kabul edilen yeni düzenlemeye göre zamlı tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Buna göre bazı bölgelerde 12 saatlik otopark ücreti 550 liraya kadar yükseldi. İSPARK otoparklarında fiyatlar bölgesel olarak değişirken, yeni tarifede 12 saatlik park ücretleri 90 lira ile 550 lira arasında farklılık gösteriyor.

Yeni tarife sonrası 12 saatlik otopark ücreti, Avrasya Tüneli’nin tek yön geçiş ücretini de geride bıraktı. Avrasya Tüneli’nde gündüz tek yön geçiş 225 lira, gece saatlerinde ise 112,5 lira olarak uygulanıyor. Buna karşılık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden tek yön geçiş ücreti 47 lira.

Son zamla birlikte 12 saatlik bir otopark ücretiyle Avrasya Tüneli’nden iki kez geçiş yapmak ya da Boğaz’daki köprülerden yaklaşık 11 kez geçmek mümkün hale geldi.