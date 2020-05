12 şirket yerli maske makinesi üretimine başladı

07 Mayıs 2020

Yener KARADENİZ

İSTANBUL - COVID-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada en stratejik ürünlerden biri haline gelen maskelerin üretimi için kritik öneme sahip maske makinelerinin üretimine başlandı. Daha önce Çin’den 3 katı fiyatla temin edilen ve bugünlerde termin süresi aşırı talep nedeni ile 1 yıla kadar çıkan makine üretimi için 12 şirket üretime başladı.

Türkiye’den maske makinesi için dünyanın birçok ülkesinden talep geldiğini belirten sektör temsilcileri, bu alanda ithalatın son bulacağını ve yakın zamanda da ihracata başlanacağı görüşünü paylaştı. Bu kapsamda Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD), Cumhurbaşkanlığı’nın isteği üzerine Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne konuyla ilgili bir rapor sundu. TEMSAD Başkanı Adil Nalbant, koronavirüs salgınının yeni üretim alanlarına kapı araladığını ve bu süreçte Türkiye’nin de güçlü bir adaptasyon sağladığına dikkat çekti.

6 şirket tam otomatik makine üretecek

Nalbant, bu alanda yıllardır üretim yapan firmaların yanı sıra birç ok yeni firmanın da maske üretimine başladığını ve Çin’den normal değ erlerinin ç ok ü zerinde (30-40 bin dolarlık makineler 100 bin dolarlara ithal edildi) fiyatlar ile ithal edildiğine dikkat çekti. Bu nedenle TEMSAD ü yelerinin de içerisinde bulunduğu şirketler ile iletişime geçildiğini anlatan Adil Nalbant, “12 firma ile birebirde görüşme sağlandı. Bu firmaların 6’sı tam otomatik maske makinelerini yüksek kapasitelerde üretebildiklerini ifade ettiler. Her firma ayda ortalama 30 makine üretilebilecek” diye konuştu.

Şirketlere çok yoğun sipariş geldiği bilgisini veren Nalbant, “Siparişler yetiştirilmeye ç alış ılıyor. Full otomatik maske makineleri üretimi haricinde gövde makinesi, lastik makineleri, paketleme makinesi üreten şirketler de var” dedi.

İŞTE MASKE MAKİNESİ YAPAN ŞİRKETLER



Ledmak Makine, Robotech Makine, Özbilim Makine, Baysonic Makine, Uygurlar Makine, Akay Makine, Sonic Makine, Sonimak Makine, Sonicsan Ultrasonic Sistemler, Uygur Makine, Demirbilek Makine ve Ride Teknoloji

"İhracatın önünün açılması gerekir"



Maske fiyatları ocak ayında 70 kuruş civarında iken hali hazırda 5 TL’ye kadar çıkmış vaziyette. TEMSAD Başkanı Adil Nalbant, fiyatların Almanya’da 15 Euro’ya kadar çıktığını söyledi. Bu nedenle yerli üretimin önemli olduğuna dikkat çeken Nalbant, “Maskede en büyük şansımız üretimde kullanılan kumaşları Türkiye’de üretilebiliyor olmamız. Hammaddede sıkıntımız yok, dışarı bağımlı değiliz. Üretim kapasitesinin artışı ile birlikte iç piyasanın ihtiyacı karşılanacak. Kalanı için de ihracatın önünün açılması gerekir. Bu işten geçinen bir sürü insan var. Bunların iyi düşünülmesi ve planlanması gerekir” diye konuştu.



Makine başına günde 150 bin adetten fazla üretim



Daha önce yurt dışından hazır makina ithalatı gerçekleştiren Has Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Hasbay, maske makinelerinin daha önce Türkiye’de üretimi olmadığı için Çin’den getirildiğini ancak tüm dünyada artan talepler nedeniyle Çin’de termin süresinin 9 ay 1 yıla kadar çıktığı bilgisini verdi. Hasbay, “Daha önce termin süresi bu kadar uzun değildi. Bu dönemde Türkiye’de maske üretimi çok fazla arttı. Çoğu şirket, okullar ve askeriyede maskeler tesktil makinelerinde yapıldı, el yordamı ile dikildi. Kapasiteler o nedenle düşük. Otomatik makineler ile makine başına günlük 100-150 bin adet maske üretilebilecek. Birden fazla hat koyduğunuzda günlük üretim 1-2 milyona çıkabilecek. Halihazırda maske makinelerine talep katlanmış vaziyette. Herkes nasıl temin edebiliriz diye bu işin peşinde” şeklinde konuştu.



Maske kumaşı üretiminde yeterliyiz



Maske makinesinde artık dışa bağımlılık yerli üretim ile sona eriyor. Peki hammaddede durum ne? Konuyla ilgili daha önce Bakanlık için rapor hazırladıklarını dile getiren Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, hammadde ile ilgili Türkiye’nin kendine yeter durumda olduğunu anlattı. Bakanlığa sunulan raporda yer alan bilgilere göre maske üretiminde spunbond, meltblown, SMS gibi nonwoven kumaşlar kullanılıyor. Bu kumaşlar, Hassan Tekstil, Uskan, Teknomelt ve Mogul gibi pek çok şirket tarafından üretiliyor.