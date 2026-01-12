12 yıl sonra ilk! Kruvaziyer turizminde güçlü yükseliş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde önemli bir eşiği geride bıraktığını açıkladı. Uraloğlu, 2025 yılında 2 milyon 138 bin 136 kruvaziyer yolcusuna ulaşıldığını belirterek, 2013'ten bu yana ilk kez 2 milyon sınırının aşıldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Aralık 2025'te limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının 28 olduğunu aktaran Uraloğlu, bu dönemde yolcu sayısının yüzde 16,3 artışla 40 bin 773'e yükseldiğini ve aralık ayları içinde en yüksek seviyenin kaydedildiğini ifade etti.

Yıllık verilere ilişkin değerlendirmesinde Uraloğlu, "Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı, geçen yıl 2024'e göre yüzde 15,1 artışla 1375'e, kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 13,2 artışla 2 milyon 138 bin 136'ya ulaştı. Böylece, 2013 yılından sonra ilk kez kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesinin üzerine çıktık" ifadelerini kullandı.

Kuşadası Limanı ilk sırada

Aralık ayında İstanbul limanlarına 9 kruvaziyer gemiyle 17 bin 739 yolcunun geldiğini belirten Uraloğlu, İzmir Alsancak Limanı'na 6 gemiyle 11 bin 309, Kuşadası Limanı'na ise yine 6 gemiyle 5 bin 612 yolcunun uğradığını aktardı. Diğer limanlara da 7 kruvaziyer gemiyle 6 bin 113 yolcunun geldiği bildirildi.

Limanlar bazında yıllık tabloya da değinen Uraloğlu, "Kuşadası, 2025'te 617 ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Burayı sırasıyla 265 kruvaziyer gemiyle İstanbul limanları ve 116 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası, 995 bin 843 ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Burayı sırasıyla 625 bin 517 yolcuyla İstanbul limanları ve 138 bin 166 kruvaziyer yolcuyla Bodrum Limanı takip etti" değerlendirmesinde bulundu.