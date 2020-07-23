120 milyon dolarlık ithalata fren yatırımı

23 Temmuz 2020

KÜBRA OĞURLU - OSMAN KILIÇ

Beta Kimya'nın, Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) 315 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçireceği Ortadoğu ile Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temelini atıldı. Poliüretan reaktif hotmelt yapıştırıcı ürün ve türevlerinde dışa bağımlılığı bitirecek tesisin temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Son iki yılda sanayinin farklı alanlarında birçok ilki ekonomiye kazandırdıklarını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beta Kimya tesisinin yanı sıra bu hafta ayrıca Türkiye'nin otomobili fabrikasının da temellerini attıklarını hatırlattı. Yılın başından bu yana, dünyada bu alanda başka bir fabrikanın temelinin atılmadığına dikkat çeken Varank, “Salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz. TOGG'la birlikte sektörde yeniliği ve geleceği bugünden şekillendirme iddiamızı ortaya koyduk. Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemini hayata geçirerek ülkemiz tedarik sanayinin de dönüşmesine katkı sağlayacağız. Avrupa'nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli 2022'nin son çeyreğinde ülkemizden yola çıkacak" açıklamasını yaptı.

5 kıtada 75 ülkeye ihracat

Beta Kimya olarak Apel ve Mitreapel markaları ile 5 kıtada 75 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de 9 farklı kategoride 150 ürünle, birçok sektöre dokunduklarını söyledi. Pelister, ayrıca Türkiye'nin Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan 250 şirketi arasında yer aldıklarına dikkat çekti.

Yılda 150 bin ton kapasite

Yüzde 100 yerli sermayeye sahip 315 milyon TL'lik yerli ve milli yatırımla devreye alacakları yeni entegre tesislerinin, Ortadoğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük tutkal ve yapıştırıcı tesisi olacağını kaydeden Pelister, “Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni tesisimizde 500 kişiye istihdam sağlanacak ve yüksek katma değerli 5 yeni ürün kategorisiyle oluşturacağız. Doğa dostu yeşil bina teknolojili üretim kampüsümüz toplam 50 bin metrekare üzerinde kurulu, 35 bin metrekare kapalı alana sahip dev bir entegre tesis olarak en modern kimya tesislerinden biri olacak. Bir yıl içerisinde açılışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

"Yeni pazarlara ihracat için fırsat yaratacak



Temel atma törenine video konferans yöntemi ile bağlanan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan söz konusu yatırımın Türkiye için önemine değinerek, “Yatırım, ülkemizin yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli üretim ile ihracat stratejisiyle örtüşüyor. Beta Kimya'nın GEBKİM kampüsü, hem Türkiye'de üretim açığı bulunan, ithalat yapılan ürünlerde katma değer yaratacak hem de yeni pazarlara ihracat yapılmasını sağlayacak. Ülkemizde de otomotiv, inşaat ve savunma sanayii gibi pekçok alandaki sektöre yerli girdi sağlayacak" diye konuştu.



"İhracat eski günlerine dönmeye başladı”



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, pandemi sürecinden toparlanarak çıktıklarını belirterek, "İhracatımız eski rakamlarına çıktı. İhracatçılarımız başarılı bir dönem geçirdi. Bunu birlikte başardık. Umuyorum ki daha iyi de bir dönem olacaktır" dedi. Virüs sonrası dünyanın eskisi gibi olmayacağını söyleyen Gülle, "Daha ciddi yatırımlara ihtiyacımız var o yüzden bugün bir aradayız" diye konuştu. Gülle, "Biz bu dönemde pek çok sorunu aştık. Bu süreçte maske ve dezenfektan ihtiyacını çok iyi şekilde karşıladık. Solunum cihazları da ürettik. Bizler de önümüzdeki yıl içinde bir yatırım planlıyoruz, çünkü ülkemizin böyle kalkınacağını biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Tesisten birçok sektöre girdi sağlanacak”



Beta Kimya GEBKİM Kampüsü'nün açılmasıyla birlikte bugüne kadar ithal edilen poliüretan reaktif hot melt yapıştırıcı ürünler ve farklı türevlerinin, ilk defa Türkiye'de üretilmeye başlanacağını belirten Bakan Mustafa Varank, şunları söyledi: “Ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayisinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmiş olacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek. Bu fabrika, seri üretime geçtiğinde ülkemizin en modern üretim tesislerinden birisi olacak. Kurulacak uygulama merkeziyle de ürünlerin testleri gerçekleştirilecek. Beta Kimya'nın bugünlere gelmesinde Bakanlığımızın destekleri önemli bir rol oynadı. Yatırım, Ar-Ge, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerimiz Beta Kimya'ya katkı sağladı."