120’den fazla mağazası olan ayakkabı zinciri AVM şubesini aniden kapattı

İngiltere merkezli ünlü ayakkabı zinciri Schuh, Bradford’daki The Broadway Shopping Centre içindeki mağazasını kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

Alışveriş merkezinin yetkilileri, yerel basına yaptıkları açıklamada, mağazanın artık faaliyet göstermediğini doğruladı ve yakında yeni perakendecilerin duyurulacağını belirtti.

Schuh, ilk mağazasını 1981 yılında Edinburgh’da açtı. Bugün Birleşik Krallık ve İrlanda genelinde 120’den fazla mağaza işletiyor.

Bradford’daki mağazanın bulunduğu The Broadway Shopping Centre ise 2015 yılında açıldı ve 80’den fazla mağazaya ev sahipliği yapıyor.

Merkezde Primark, H&M ve Next gibi büyük perakende markalarının yanı sıra sinema ve çeşitli restoranlar da bulunuyor.

“Perakende hızlı dönüşüyor”

Schuh sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık perakende sektörünün değişen tüketici davranışları nedeniyle hızlı bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı.

Şirket, bu süreçte bazı düşük performanslı mağazaları kapatma kararı aldığını ve Bradford’daki şubenin de bu kapsamda değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, bu stratejik adımların yüksek performanslı lokasyonlara odaklanmayı ve genel müşteri deneyimini geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Müşteriler yakın mağazalara yönlendirildi

Bradford’daki mağazanın kapanmasının ardından müşterilerin en yakın şubeler olarak Leeds White Rose ve Manchester Market Street mağazalarına yönlendirildiği açıklandı.

Ayrıca Nisan 2026 itibarıyla Trinity Leeds Shopping Centre’da yeni bir Schuh mağazasının açılacağı duyuruldu.