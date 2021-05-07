127 kadın kooperatifine 12.5 milyon lira hibe desteği

ANKARA(DÜNYA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar verilen hibe desteğinin bu yıl devam edeceğini belirterek, bu kapsamda 57 ildeki 127 kadın kooperatifinin 140 projesine 12.5 milyon lira tutarında hibe desteği verileceğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Muş, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi amacıyla KOOP-DES programının geçen yıl hayata geçirildiğini hatırlattı.

Kadın girişimcilerin ekonomi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Mehmet Muş, Şubat ayında alınan başvurular kapsamında 57 ildeki 127 kooperatifin 140 projesinin desteklenmesinin uygun görüldüğünü kaydetti. Bakan Muş, 16 milyon 690 bin liralık projeye 12 milyon 590 bin liralık hibe desteği sağlanacağı bilgisini verdi.

Kooperatiflerin makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına, işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına, projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek sağlanıyor.

Hibe kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75, diğer bölgelerde ise yüzde 50 seviyesinde veriliyor.