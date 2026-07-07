127 yıllık fırın kepenk indirdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere'nin Worthing kentinde 1899 yılından bu yana hizmet veren Hobdens Bakery, 127 yıl sonra kepenk indirdi. Kardeşler Tim ve Patrick Brosnan'ın işlettiği aile fırını faaliyeti durdurdu.

Yaklaşık 42 yıldır Hobdens Bakery'yi işleten Tim ve Patrick Brosnan kardeşler, 4 Temmuz'da son kez ekmek ve unlu mamul üretimi yaptı. Emekliye ayrılan kardeşler, işletmeyi devredecek yeni nesil bulamadıkları için fırını kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

İşletme sahipleri, kapanış kararında en önemli etkenlerden birinin sektöre ilgi gösteren gençlerin azlığı olduğunu belirtti.

Gece başlayan çalışma düzeni caydırıyor

Fırıncı kardeşler, mesleğin zorlu çalışma şartlarına da dikkat çekti. Her gün sabaha karşı saat 01.45'te başlayan mesai ve sınırlı tatil imkânlarının genç çalışanları sektörden uzaklaştırdığını ifade ettiler.

Fırının kapanması, bölge halkını da üzdü. Sosyal medyada çok sayıda müşteri, yıllardır alışveriş yaptıkları fırının kapanmasının kendileri için büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi.