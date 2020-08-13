13 Ağustos altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar?

13 Ağustos 2020

Geçtiğimiz hafta ons altın fiyatı rekor kırarak tarihi zirvesini görürken altın fiyatları bu haftaya düşüşle başladı. Yatırımını altına yapan yatırımcılar altında yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı.

Pazartesi ve salı günlerinde altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından çarşamba günü altın fiyatları yeniden yukarı yönde hareket gösterdi.

COVID-19 sürecinde pek çok ülke aşı çalışmalarına devam ederken, Rusya virüs karşı aşı geliştirdiğini ve tescillediğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından yatırımcılar dolara yönelirken, altın fiyatları düşüşü geçti.

Diğer taraftan yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte düğün genelgesi olarak anılan Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri Genelgesinin yayınlanması ile birlikte yaz döneminde altına olan ilgi de arttı.

Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının ons fiyatında yaşanan dalgalanmanın ardından haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları yeniden yükselişe geçerken, çeyrek altın fiyatları da bu yükselişten etkilendi. Çeyrek altının alış fiyatı 731,38 TL olurken, satış fiyatı ise 748,49 oldu.

Gram altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarının yükselişinin ardından gram altına olan ilgi hayli arttı. Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 454,79 TL, satış fiyatı ise 454,94 TL'ye yükseldi.

Yarım altın fiyatlarına bakıldığında alış fiyatı 1.458,19 TL, satış fiyatı ise 1.496,98 TL oldu. Güne yüzde 0,29 yükselişle başlayan cumhuriyet altının alış fiyatı 3.028,00 TL, satış fiyatı ise 3.073,00 TL'ye çıktı.

Altında yükseliş sürecek mi?

Yeni tip koronavirüs salgını altın fiyatlarının belirlenmesinde de etkili oldu. Salgında ikinci dalga endişeleri altının ons fiyatını son yılların en yüksek seviyelerinde tutuyor. Ancak uzmanlar mevcut durumda altına yatırım yapılmasını riskli olarak değerlendiriyor.

13 Ağustos altın fiyatları

Ons altın: 1.934,08 Dolar

Gram altın: 455,27 TL

Çeyrek altın: 748,49 TL

Yarım altın: 1.496,98 TL

Cumhuriyet altını: 3.073,00 TL

Gremse altın: 7.484,90 TL

Ata altın: 3.094,67 TL

Beşli altın: 15.107,14 TL

İkibuçuk altın: 7.434,54 TL

Ziynet altın: 2.984,80 TL

14 Ayar Bilezik Gram/TL: 260,94 TL

18 Ayar Bilezik Gram/TL: 334,19 TL

24 Ayar Bilezik Gram/TL: 417,51 TL

Altın fiyatlarını anlık takip etmek için tıklayın