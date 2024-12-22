13. İstanbul Finans Kongresi 14 ülkeden uzmanları buluşturacak

Kongrede, Türkiye, Ürdün, ABD, İtalya, Fas, Macaristan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Norveç, Nijerya, Tunus ve Kamerun olmak üzere 14 farklı ülkeden katılımcı yer alacak.

Alanında önemli araştırmacı, akademisyen ve profesyonelleri bir araya getirecek olan kongrede katılımcılar, araştırmalarını sunma, bilgi alışverişinde bulunarak güncel finans, ekonomi ve mevzuat konularını tartışma olanağı bulacak.

Finans ile ilgili konularının tamamını kapsayacak olan kongrede; finans, ekonomi, ekonometri, muhasebe, denetim, işletme ve finans hukuku gibi alt alanlarda yapılmış tüm teorik ve ampirik çalışmalar değerlendirmeye alınacak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından "Uluslararası Kongre" olarak nitelendirilen kongrenin açılış konuşmalarını Işık Üniversitesi Kongre Başkanı Prof. Suat Teker, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman yapacak. Kongre’nin açılışında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Prof. Güzhan Gülay ‘Borsa İstanbul ve Sürdürülebilirlik’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirilecek. Ayrıca, Ürdün Üniversitesi’nden Prof. Ghassan Omet ise ‘Finansal Kalkınma ve Yapay Zekâ: Bazı Bölgesel Analizler” başlıklı bir sunum yapacak.