13 salonlu dev sinema kapanıyor

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İngiltere merkezli sinema zinciri Vue, Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Stadium Plaza sinemasını bu ayın sonunda kapatacağını açıkladı.

2005 yılında faaliyet göstermeye başlayan ve yıllardır bölgenin en önemli eğlence merkezlerinden biri olarak görülen sinema, 13 salon kapasitesiyle kentteki en büyük sinema komplekslerinden biri konumundaydı. Kapanış kararıyla birlikte Vue'nun Cardiff'teki varlığı da tamamen sona erecek.

Vue'nun Stadium Plaza'daki tesisi, eski Ster Century sinemasının yerine 2005 yılında açılmıştı.

Yaklaşık 20 yıldır milyonlarca sinemasevere hizmet veren kompleks, özellikle aileler ve gençler için önemli bir sosyal buluşma noktası olarak öne çıkıyordu.

Çalışanların durumu belirsiz

Şirket yönetimi, kapanış süreci kapsamında çalışanlarla görüşmelere başlandığını duyurdu.

Vue yetkilileri, olası işten çıkarmalar konusunda personelle istişare edildiğini ve çalışanların öncelikleri olduğunu belirtti. Sinema ise kapanış tarihine kadar normal faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Kapanma haberinin ardından çok sayıda Cardiff sakini sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

Bazı vatandaşlar sinemanın aileleriyle birlikte düzenli olarak ziyaret ettikleri bir mekan olduğunu belirtirken, bazıları da burada yaşadıkları özel anıları paylaştı.

Öte yandan bazı ziyaretçiler ise tesisin eski kaldığını ve yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu savunarak kararı sürpriz bulmadıklarını ifade etti.

Galler'de sadece iki Vue sineması kalacak

Cardiff şubesinin kapanmasının ardından Vue'nun Galler'deki sinema sayısı ikiye düşecek.

Şirket faaliyetlerini yalnızca Merthyr Tydfil ve Cwmbran kentlerindeki salonlarında sürdürecek. Bu durum, bölgedeki sinemaseverlerin seçeneklerini önemli ölçüde azaltacak.

Son yıllarda artan işletme maliyetleri, dijital yayın platformlarının yükselişi ve değişen tüketici alışkanlıkları, sinema sektörünü zorlamaya devam ediyor.