13 şirkete lisans verildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 13 şirkete lisans verildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 13 şirkete lisans verildi, 6 şirketin lisansı sonlandırıldı, 3 şirketin lisans süresi uzatıldı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 2 şirkete üretim lisansı, 4 şirkete tedarik lisansı verildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. Ayrıca, 4 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirkete 10 yıl süreyle madeni yağ lisansı verildi, 3 şirketin ise iletim lisansı uzatıldı.
Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyet gösteren 2 şirkete LPG depolama lisansı verildi, 2 şirketin depolama lisansı, 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı sona erdirildi.