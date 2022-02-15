13 tarımsal kalkınma kooperatifinden e-ticarette işbirliği protokolü

Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilen ‘Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında kurulan kooperatiflerin temsilcileri, İzmir'de bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Adana, Bursa, İzmir, Hatay, Gaziantep, Kilis, Manisa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Van'da bulunan 13 kooperatif temsilcisi, FAO uzmanları ve hukuk danışmanları rehberliğiyle hazırlanan Kooperatifler E-Ticaret İş birliği Protokolü'nü imzaladı.

Proje kapsamında kooperatifler, ‘HepYerinden’ markası altında bir araya gelecek. Kooperatifler, tüm alanlarda ortak stratejiler geliştirerek, dijital pazar kuracak.

“Yenilikçi bir uygulamayı daha kazandırmayı hedefliyoruz”

Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, imza töreninde yaptığı konuşmada, tarım sektörünün ileriye gitmesi için hayata geçirilen projeleri çok önemsediklerini belirterek, “Güzel projelere imza atıyoruz. FAO ile yapılan projeler de çok kıymetli.” ifadelerini kullandı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, ise sürdürülebilir tarımsal kalkınmada kadın istihdamının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Tarımsal kalkınmada kadın istihdamı için iş birliklerinin de önemine değinen Selışık, şunları kaydetti: “Kooperatifçiliğin geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu konusunda da büyük bir etkisi var. 'HepYerinden' markasıyla tüm kooperatiflerin kendi yöneteceği ve koordine edeceği E-Ticaret Platformu'nun oluşması için yol göstericilik yapıyoruz. Kooperatiflerin bir araya gelerek somut ihtiyaçlar ve işler odağında resmi iş birlikleri kurmasını öneriyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız Kooperatifler E-Ticaret İş Birliği Protokolü ile yenilikçi bir uygulamayı daha kazandırmayı hedefliyoruz.”