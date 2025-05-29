1.3 trilyon sterlin 'mega fon'da birleşiyor! İngiltere’den emeklilik fonlarına yatırım zorunluluğu

İngiltere hükümeti, emeklilik fonlarının özel piyasalara ve yerel ekonomiye yatırım yapmasını zorunlu hale getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Hazine tarafından yapılan açıklamada, emeklilik planlarına bağlayıcı varlık tahsisi hedefleri getirilmesini sağlayacak yedek bir yasal yetki alınacağı bildirildi.

Bu kapsamda, kamu çalışanlarına ait tanımlanmış fayda programlarından 27,5 milyar sterlin tutarında bir kaynak, yerel yatırım projelerine yönlendirilecek.

Hükümet ayrıca ülke çapındaki emeklilik tasarruflarını daha etkin kullanabilmek amacıyla, toplam değeri yaklaşık 1,3 trilyon sterlini bulan bireysel emeklilik fonlarını “mega fonlar” altında birleştirmeyi planlıyor.

Olayın geçmişi

Temmuz 2024’te iktidara gelen İşçi Partisi hükümeti, özel yatırımları artırma ve ekonomik büyümeyi teşvik etme taahhüdünü yerine getirmek amacıyla, emeklilik sistemine yönelik kapsamlı bir reform süreci başlattı.

Ancak Maliye Bakanı Rachel Reeves, 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, emeklilik fonlarının İngiltere varlıklarına yatırım yapmasının zorunlu hale getirileceği yönündeki iddiaları reddetmişti.