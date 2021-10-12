130 bin metal işçisi için müzakereler başladı

MESS ile Türk Metal Sendikası 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi müzakereleri başladı. İstanbul'da yapılan ilk oturumda, 12 madde Türk Metal Sendikasının önerdiği şekliyle kabul edilip, tutanak altına alındı.

MESS heyetinin sözleşmenin 3 yıllık olması yönündeki teklifini Türk Metal Sendikası reddetti. Bunun üzerine teklif daha sonra görüşülmesi için ertelendi. Taraflar, ikinci oturumun 26 Ekim'de İstanbul'da yapılmasını kararlaştırdı.