135 milyar dolarlık küresel dev, Türk şirketini sattı

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz yıl Dunya.com’un duyurduğu önemli bir satın alma süreci, resmi onayını aldı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden IBM, Türkiye’deki en önemli varlığını sattı. IBM’in 2002 yılında kurduğu hizmet teknolojisi şirketi Seri’yi Destek Bilgisayar satın aldı. Resmi sürecin tamamlanmasıyla birlikte ardından Destek Bilgisayar, Seri Bilgi Teknoloji’lerinin yüzde 100’lük payını devralmış oluyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında duyurduğumuz haberde, satın alma sürecinin başladığını sizlerle paylaşmıştık.

Türkiye’deki Seri Bilgi’nin yüzde 100 hissedarı olan IBM’in geçmişi 1880 yılına kadar gidiyor. Asıl adı International Business Machines'in geçmişi oluşturan önemli patentler ile başladı. Julius E. Pitrap, 1885'te hesaplama ölçeğinin patentini alırken, 1888’de Alexander Dey, kadranlı kaydediciyi icat etti. Ardından Herman Hollerith Elektrikli Tablolama Makinesinin patentini üstlenirken, Willard Bundy, 1889'da işçilerin geliş ve gidiş saat­lerini bir kağıt kasete kaydetmek için bir zaman saati icat etti. 16 Haziran 1911'de, dört şirket New York Eyaletinde Charles Ranlett Flint tarafından beşinci bir şirket olan Endicott, New York merkezli Kayıt Şirketi Com­puting-Tabulating'de birleştirildi. IBM’i ortaya çıkaran bu işlem, günümüzdeki adını alarak dünyanın en önem­li teknoloji devinin de doğuşu oldu.

135 milyar dolar varlığı var

Merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan IBM, 175'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 2023 yılı verilerine göre 282 binden fazla çalışanı olan şirketin geliri ise 62 milyar dolar. Dünyanın en değerli markalarından biri olan IBM’in varlıkları ise 135 milyar doların üzerinde. IBM’e ait Seri Bilgi Teknolojileri şirketini satın alan Destek, bir anlamda ilk iş ortağının da Türkiye’deki en önemli varlıklarından birini de bünyesine katmış oldu.

600 çalışanı bulunuyor

1996 yılında Bordata Bilgisayar adıyla kurulan Destek, 1997 yılında dünyaca ünlü teknoloji devi IBM’nin Yetkili Servisi oldu. 1998’de ismini şu andaki unvanıyla değiştiren şirket, 2001 yılında IBM ve Cisco’nun o yıl en başarılı çözüm ortağı ödülünü aldı. 2003 yılında OKI’nin Yetkili Servisi olan, aynı yıl Mic­rosoft Yılın En Gelişmiş Çö­züm Ortağı ile IBM ve Allied Telesyn Yılın Başarılı Çözüm Ortağı ödüllerini alan şirket, 2008 yılında Lenovo’nun, 2011 yılında Lexmark’ın, 2013 yılında da Hewlett Packard’ın Yetkili Servisi oldu.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Kubilay Güvenç’in yaptığı Destek Bilgisayar’ın 7 bölgede 29 ofisi bulunuyor. KKTC’de de bir şubesi olan şirketin çalışan sayısı ise yaklaşık 600. Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri’nin yüzde 100’lük hissesini almak için görüştüğü Seri Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi ise dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan IBM’e ait. 2002 yılında kurulan Seri Bilgi Teknolojileri, 200’e yakın çalışanıyla EFT Ödeme Terminalleri saha ve lojistik hizmetleri sunuyor.