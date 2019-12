135 yıllık İngiliz kulübü Derby’yi Türk finansçı satın alıyor

12 Aralık 2019

Kerim ÜLKER

Futbol denilince akla ilk gelen ülke İngiltere. Kökeni 1880’li yılların ikinci yarısına dayanan Ada Futbolu’nun kurucularıarasında ise Derby County kulübü dikkat çekiyor. 1884 yılında Derby County, o dönemin en önemli takım sporu olan kriket için bir araya gelen oyuncular tarafından kurulmuş. Futbola ilginin artmasıyla 1888 yılında Derby County ve 11 kulüp, şu anda adı Premier League olan Football League'i hayata geçirmiş. Ardından dünyaya yayılan futbolun tarihinde önemli bir yere sahip Derby County, lig şampiyonluklarının yanı sıra FA Cup adı verilen kupaları müzesine götürmüş. Şu anda İngiliz futbolunun ikinci ligi sayılan Championship’te mücadele eden Derby County, bugünlerde önemli bir dönüm noktasında. Bir Türk bankacı, İngiliz futbol takımına yatırım yapmak ve hisse almak için masaya oturdu.

Derby County ile ilgilenen isim ise İzmirli Gabay Ailesi’nden Henry İsak Gabay. 100 yılı aşkın süredir İzmir’den dünyaya kuru incir ve kayısı ihracatı yapan Gabay Ailesi’nin üyesi olan Henry İsak Gabay, Derby County kulübü yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor. Türk finansçı ve İngiliz futbol takımı yetkilileriyle görüşmelerinin bu ay sonunda tamamlanacağı konuşuluyor.

İsviçreli devden ayrıldı kendi şirketini kurdu

Derby County’den biraz bahsettikten sonra biraz da Henry İsak Gabay hakkında bilgi vermek gerekiyor. 1967’de İzmir’de doğan Gabay, üniversite eğitimini İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi’nde tamamlıyor. Cenevre’deki ekonomi ve finans eğitimlerinin ardından 1992 yılında dünyaca ünlü bankacılık devi Bank of America'da iş hayatına atılan Gabay, burada varlık yönetimi bölümü olan Merrill Lynch International'da görev alıyor. Şirketin İsviçre ve İngiltere ofislerinde çalışan Gabay, Orta Avrupa ve Rusya birimlerinde

çalışıyor. 1997 yılında Credit Suisse First Boston (CSFB) ile anlaşan Gabay, burada da gelişmekte olan piyasalarda hisse satışları başkanı, İsrail ve Türkiye için yatırım bankacılığı başkanı ve Londra ve New York'ta direktör oldu.

1.8 milyar dolarlık aktifi yönetiyor

2000 yılında da Credit Suisse’ten ayrılarak kendi firması olan Duet Capital’i kuran Gabay, Hindistan, Afrika ülkeleri gibi bölgelerde ofisler açtı. Gabay’a ait Duet Private Equity, 2018’de varlık yönetimi şirketi Merit Capital'i satın aldı. Şu anda 1.8 milyar dolarlık aktif yöneten Merit Capital’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Gabay, Duet Private Equity’nin de CEO’su. Gabay dışında Duet Capital’in yöneticileri arasında efsane bankacı Osman Semerci’de vardı. Merrill Lynch’den 2007 Ekim ayında istifa eden Semerci, 5.5 ay sonra Duet Group’ta ortak ve genel müdür olarak geçmişti. Semerci, Merrill Lynch’de Sabit Getiri, Döviz ve Emtia Bölümü Küresel Başkanı ve Avrupa, Ortadoğu Afrika Küresel Pazarlar ve Yatırım Bankacılığı Eşbaşkanı olarak görev yapmıştı.