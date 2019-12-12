135 yıllık İngiliz kulübü Derby’yi Türk finansçı satın alıyor
İzmir doğumlu Türk finansçı Henry İsak Gabay, 135 yıllık tarihiyle İngiltere futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alan Derby County'ye yatırım yapmak ve hisse almak için masaya oturdu.
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