137 şubeli indirim mağazası zinciri iflas sürecine girdi! Online satış da kapatıldı...

İngiltere perakende sektöründe yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. 1960’lı yıllardan bu yana faaliyet gösteren The Original Factory Shop (TOFS), yaptığı başvuruyla iflas koruma sürecine girdi.

İndirimli moda ürünleri, ev eşyası, oyuncak ve kişisel bakım ürünleri satan TOFS'un bu adımı, ülke genelindeki 137 mağazayı ve 1100’ün üzerinde çalışanı doğrudan etkiliyor.

Şubeler açık kalacak, online satış kapatıldı

Şirket adına yapılan açıklamada, danışmanlık firması Interpath’ten Rick Harrison ve James Clark’ın şirketin yönetimini devraldığı duyuruldu. Fiziki şubelerin idare süreci boyunca açık kalacağı belirtilirken, TOFS’un online satış platformunun derhal kapatıldığı açıklandı. Yetkililer, şubelerin faaliyetlerine devam etmesinin hem çalışanlar hem de alacaklılar açısından kritik olduğunu vurguluyor.

Satın alma sonrası zorluklar aşılamadı

TOFS, 2025 yılında yatırım şirketi Modella Capital tarafından satın alınmıştı. Ancak yeni sahiplik yapısına rağmen şirketin karşı karşıya olduğu yapısal sorunlar çözülemedi. Modella Capital’in ocak ayı başında yönetime başvurma niyetini açıklamasının ardından, olası satış için üçüncü taraflarla görüşmeler yürüttüğü de doğrulandı.

Rick Harrison, TOFS’un uzun yıllardır yerel mağazaların önemli bir parçası olduğunu belirtirken, artan maliyetler ve zayıflayan ticari performans nedeniyle bu noktaya gelindiğini ifade etti.

Aynı hafta ikinci büyük çöküş

The Original Factory Shop, bu hafta çöken ikinci büyük perakende mağaza. Yine Modella Capital bünyesinde yer alan Claire’s Accessories, pazartesi günü İngiltere ve İrlanda operasyonları için iflas koruma sürecine girdiğini açıklamış, yaklaşık 1300 çalışanın işinin risk altında olduğu duyurulmuştu.