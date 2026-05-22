139 yıllık tuğla fabrikası kapanıyor
İngiltere’nin köklü yapı malzemesi üreticilerinden Michelmersh Brick Holdings, artan maliyetler ve inşaat sektöründeki yavaşlama nedeniyle Leicestershire’daki Charnwood fabrikasını kapatma kararı aldı. Kararın ardından işten çıkarmaların gündeme gelmesi bekleniyor.
İngiltere’de ekonomik baskılar sanayi sektörünü vurmaya devam ediyor. Özellikle yüksek faiz oranları, zayıflayan konut piyasası ve düşen inşaat talebi birçok üreticiyi küçülmeye zorlarken, ülkenin önemli tuğla üreticilerinden Michelmersh Brick Holdings’ten dikkat çeken bir karar geldi.
139 yıllık geçmişe sahip Michelmersh Brick Holdings, Leicestershire bölgesindeki Charnwood üretim tesisinin kapatılacağını duyurdu. Şirket yönetimi, tesisin mevcut piyasa koşullarında sürdürülebilir olmadığını açıkladı.
İnşaat sektöründeki yavaşlama etkili oldu
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre kararın arkasında; düşen konut satışları, yüksek faiz oranları, inşaat sektöründeki durgunluk bulunuyor.
İşten çıkarma endişesi büyüyor
Fabrikanın kapanmasıyla birlikte çalışanların geleceğine ilişkin belirsizlik oluştu. Şirketin çalışanlarla görüşmelere başladığı ve yeniden yapılandırma sürecinin devreye alınacağı ifade edildi.
Enerji maliyetleri baskı oluşturdu
Tuğla üretiminin yüksek enerji tüketen sektörler arasında yer alması nedeniyle artan enerji maliyetlerinin şirket üzerinde büyük baskı oluşturduğu belirtildi. Özellikle son yıllarda doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki yükseliş üretim maliyetlerini sert şekilde artırdı.
Sanayi şirketleri zorlanıyor
Son dönemde İngiltere’de birçok üretici; fabrika küçültme, üretim azaltma, personel çıkarma kararlarıyla gündeme geliyor. Ekonomistler, yüksek finansman maliyetlerinin üretim sektörünü baskılamaya devam ettiğini söylüyor.
Konut piyasasındaki kriz derinleşiyor
İngiltere’de mortgage faizlerindeki yükseliş konut talebini önemli ölçüde zayıflattı. Bu durum inşaat şirketleriyle birlikte yapı malzemesi üreticilerini de doğrudan etkiledi.
Şirket yeniden yapılanmaya gidiyor
Michelmersh Brick Holdings’in üretim kapasitesini daha verimli tesislerde toplamak istediği belirtildi. Şirketin maliyetleri düşürmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla yeniden yapılanma sürecine hız verdiği ifade edildi.