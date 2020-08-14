14 Ağustos altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

14 Ağustos 2020

Yeni normalleşme sürecinin ardından altına ilgi arttı. Rusya'nın koronavirüs aşısını tescillemesinin ardından düşüş yaşayan altın fiyatları, ardından yeniden yülselişe geçti.

13 Ağustos'ta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,40 artış yaşarken, günü 456,80 liradan tamamladı. Günün kapanışında çeyrek altın fiyato 740,00 lira olurken, cumhuriyet altını ise 3.030,00 liradan satıldı.

Altının kilogram fiyatında da yükseliş oldu. Altın piyasasında en düşük 454 bin lira, en yüksek ise 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, 13 Ağustos'u yüzde 0,3 artışla 455 bin 500 liradan kapattı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 988 milyon 505 bin 369 lira 14 kuruş, işlem miktarı ise 2.213,02 kilogram oldu.

Ons altın: 1.951,73 Dolar

Gram altın: 460,87 TL

Çeyrek altın: 751,83 TL

Yarım altın: 1.503,67 TL

Cumhuriyet altını: 3.091,00 TL

Gremse altın: 7.518,33 TL

Ata altın: 3.108,50 TL

Beşli altın: 15.174,62 TL

İkibuçuk altın: 7.467,75 TL

Ziynet altın: 2.998,14 TL

14 Ayar Bilezik Gram/TL: 262,11 TL

18 Ayar Bilezik Gram/TL: 335,68 TL

24 Ayar Bilezik Gram/TL: 419,37 TL

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