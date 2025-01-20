14 bin liralık alışveriş için ödemeyi dolar olarak aldı, bozdurmaya kalkınca hayatının şokunu yaşadı

Geçen yıl kasım ayı sonunda sahte 50 ve 100 dolarlık banknot krizi yaşanmıştı. Bankalar ve döviz büroları gerçeğinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu sahte dolarlar nedeniyle 50 ve 100 dolarlık banknot kabul etmemişti. Sonrasında para sayma makinelerinde yapılan güncellemelerle tedbirler artılırken kriz sona ermişti.

Ancak sahte dolar hadisesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ordu Ünye'ye bağlı Liseler Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, markete gelerek yaklaşık 14 bin liralık alışveriş yaptı, karşılığında ise 400 dolar teklif etti.

Ödemeyi dolar olarak almayı kabul eden iş yeri sahibi, alışveriş tamamlandıktan sonra dolarları bozdurmak istedi. Kuyumcunun dolarların sahte olduğunu söymelesi üzerine dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi, şikâyetçi oldu.





İHA'nın haberine göre; Ordu polisi sahte dolarlara yönelik inceleme başlatırken, banknotların piyasaya nasıl sürüldüğünü araştırıyor.