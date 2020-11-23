14. Finans Kongresi 28-29 Kasım’da gerçekleştirilecek

ODTÜ İşletme Topluluğu'nun gerçekleştireceği 14. Finans Kongresi 28-29 Kasım'da online olarak gerçekleştirilecek.

ODTÜ İşletme Topluluğu'nun (METUBIZ) her yıl yaklaşık 900 katılımcıyla düzenlediği Finan Kongresi, 28-29 Kasım'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte "Ekonomik Düzen İçerisinde Yeni Bir Aktör: Koronavirüs" temasını ele alınacak.

Türkiye'nin en büyük kulüpçülük etkinliklerinden biri olan etkinlik, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online olarak yapılacak. Etkinlikte global ve ulusal şirketlerin CFO'ları ve Ozan Bingöl, Atilla Yeşilada gibi birçok finans uzmanı tecrübelerini aktaracak.

Öte yandan, etkinliğin bilet gelirlerinin tamamı TEGV Yeni Dünya Projesi’ne bağışlanacak.