14 ildeki çeşitli taşınmazlar özelleştiriliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Şanlıurfa ve İzmir'deki bazı taşınmazlar, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilecek. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

Söz konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahipleri, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alacak, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunacak ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri, İdarenin Ankara'daki adresine 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde belirtilen son teklif verme tarihlerine kadar elden teslim edecek.