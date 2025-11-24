1.4 milyon kişiye 250 Euro yardım, 800 Euro'ya kadar kira iadesi

Yunanistan'da bugün 600 milyon Euro'luk yeni sosyal destek paketinin ödemelerine başlandı.

İlk aşamada; emekliler, sigortasız yaşlılar ve engelli yardımı alanlar dahil 1,4 milyon hak sahibine yıllık 250 Euro'luk destek verilecek.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, bu ödemenin ocaktan itibaren maaş artışları ve vergi indirimleriyle birlikte gelirleri yükseltecek sosyal politikaların başlangıcı olduğunu söyledi.

Gelir ve mülk değeri sınırı var

250 Euro'luk (12 bin 250 TL) destek, 65 yaş ve üzeri emekliler, sigortasız yaşlılar ve engelli yardımı alanlara yatırılıyor. Tek yaşayanlar için yıllık gelir sınırı 14 bin Euro (686 bin TL), evli çiftlerde 26 bin Euro (1.2 milyon TL) olarak belirlendi.

Ayrıca mülk değerinin tek yaşayanlarda 200 bin Euro'yu (9.8 milyon TL), çiftlerde 300 bin Euro'yu (14.7 milyon TL) aşmaması gerekiyor.

Cuma günü kira iadesi başlıyor

Destek paketinin ikinci adımı 1 milyon haneyi ilgilendiriyor. Hükümet, cuma günü 2024 yılı kira ödemeleri için bir aylık iade yapacak. Birincil konutlarda ve öğrenci evlerinde 800 Euro'ya (39 bin TL) kadar iade mümkün. Ayrıca her çocuk için 50 Euro (2 bin 450 TL) ek ödeme verilecek. İadeler her yıl kasım ayında otomatik yatırılacak.