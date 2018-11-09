14 milyon ürünün girişi engellendi

09 Kasım 2018

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 500 milyon adet üründen temsilen alınan numuneleri teste gönderdiklerini ve uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün Türkiye'ye girişinin engellendiğini belirtti.

Pekcan, döviz kurundaki yükseliş gerekçe gösterilerek yapılan haksız fiyat artışı kapsamında 81 bin 666 ürünün denetlendiğini ve 1612 firmaya idari para cezası verildiğini söyledi.

Bakan Pekcan, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın 8 Kasım itibariyle devreye girdiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 500 milyon adet üründen temsilen alınan numuneleri teste gönderdiklerini ve uygunsuz olduğu tespit edilen 14 milyondan fazla ürünün Türkiye'ye girişinin engellendiğini belirtti.