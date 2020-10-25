14 yılda 28,5 milyon TL hibe

25 Ekim 2020

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını bu yıl online olarak gerçekleştirdiği 'Ekim Zamanı' toplantısında bir araya getirdi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde 20 Ekim’de gerçekleşen online buluşmada, 2019-2020 yıllarında Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan sivil toplum kuruluşlarının (STK) proje hikayeleri paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına 14 yıldır hibe desteği veren tek vakıf olan Sabancı Vakfı, bugüne kadar 173 projeye 28,5 milyon TL’nin üzerinde destek sağladı. Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’lara hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, toplumsal gelişme için sivil toplum kuruluşlarının en etkili aktörler olduğunu söyledi. Salgın süresince toplumsal sorunlarla mücadele eden sivil toplum kuruluşları pandeminin getirdiği ek zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Sabancı, "Bu dönemde pek çok kurumun faaliyetlerine devam edemediğini, hatta kapanma noktasına geldiğini üzülerek görüyoruz. Böyle zorlu dönemlerde sivil toplumu desteklemek daha büyük önem kazanıyor. Sabancı Vakfı olarak birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Gerek Avrupa Vakıflar Merkezi gerekse Amerika’da bulunan Vakıflar Birliği’nin sivil topluma destek amaçlı başlattığı taahhütlerini Türkiye’den imzalayan ilk vakıf olduk. Hemen ardından da Sabancı Vakfı olarak biz de kendi taahhüdümüzü yayınladık. Bu taahhütle destek sağladığımız tüm kurumlara çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmeleri için her türlü esnekliği sağladık. Bu süreçte bir kez daha gördük ki, önemli olan, böyle zamanlarda yan yana durabilmek, birlikte hareket edebilmek.” dedi.

"Toplumsal gelişim için kalıcı etki yaratıyoruz"

Sabancı Vakfı Hibe Programları ile toplumsal gelişim için kalıcı etki yarattıklarını dile getiren Güler Sabancı, dünyayı etkisi altına alan her felakette olduğu gibi salgının da toplumsal sorunları ve eşitsizlikleri derinleştirdiğine dikkat çekti.

Kadın, genç ve engelli bireyleri odaklarına alarak onların haklardan eşit yararlandığı bir toplum için çalıştıklarını söyleyen Sabancı, şunları kaydetti: "Bu sürecin özellikle onlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu görüyoruz. Maalesef uzun yıllardır elde edilen kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Pandemi sürecinde özellikle kadın hakları konusunda, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla benim de dahil olmaktan çok memnun olduğum bir toplantı yaptık. İhtiyaçları ve çözüm önerilerini tartıştık. Yalnızca tartışmakla kalmadık, ihtiyaçlara yönelik önemli aksiyonları hayata geçirmeye başladık. Bu toplantının takibini de yapmaya devam edeceğiz. Belki birkaç toplantı daha yapacağız. Bu çalışma şekliyle Sabancı Vakfı Hibe Programı yalnızca hibe alan kuruma destek olmakla kalmıyor, toplumsal gelişimi hızlandıracak güçte bir etki yaratıyor. Sabancı Vakfı olarak hibe verdiğimiz sivil toplum projelerinde ekiplerle birlikte sürece dahil olup bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Vakfımızdan bir kez hibe desteği alan kurum bizim toplumsal gelişme yolunda çalışan gönül ortağımız oluyor.”