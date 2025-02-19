14 yıllık Knot dönemi sona eriyor: Hollanda Merkez Bankası Başkanlığına Türk aday: Pınar Abay

Hollanda’da Merkez Bankası Başkanı değişimi yaklaşıyor ve yerine geçecek isim büyük merak konusu. 14 yıldır Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı olarak görev yapan Klaas Knot’un görev süresinin sona ermesiyle, yeni başkan için dört aday ön plana çıktı. Gazeteci İlhan Karaçay'ın haberine göre bu adaylardan biri de Türk bankacı Pınar Abay.

Pınar Abay kimdir?

Türkiye’de ING Bank’ın Genel Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra, Hollanda ING Bank’ta üst düzey yöneticilik yapan ve şu anda Belçika ING Bank Genel Müdürü olan Abay, bankacılık alanındaki başarılarıyla tanınıyor. Hollanda kamuoyunda Abay’ın, Marieke Blom’un ardından başkanlık için en güçlü ikinci aday olduğu konuşuluyor.

Merkez Bankası Başkanlığı için kimler yarışıyor?

Hollanda Merkez Bankası’nın başına geçmesi beklenen dört aday şunlar:

* Pınar Abay

* Marieke Blom

* Barbara Baarsma

* Sandra Philippen

Merkez Bankası Genel Müdürleri Hollanda’da 7 yıllık süreyle atanıyor. Knot, bu görevi iki dönem üst üste yapan ilk isim olarak 14 yıldır başkanlık koltuğunda oturuyordu. Bankanın yeni başkanı önümüzdeki süreçte belirlenecek.

Türkiye ile Hollanda’nın Merkez Bankası bağlantısı yeniden gündemde

Pınar Abay’ın adaylığı, iki ülke arasındaki Merkez Bankası ilişkilerini de yeniden gündeme getirdi. Hollanda’nın en büyük gazetelerinden De Telegraaf, konuyla ilgili geniş bir haber yayınladı.

Gazetede yer alan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kurulduğunda, Mustafa Kemal Atatürk dönemin Hollanda Merkez Bankası Başkanı Gerard Vissering’i danışman olarak Türkiye’ye davet etmişti. Vissering’in hazırladığı detaylı rapor, o dönem Türkiye’nin ekonomik yapılanmasına önemli katkılar sunmuştu.