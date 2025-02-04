140 hükümet, 30 devlet başkanı: WGS 2025'te küresel gelecek masaya yatırılacak!

Dünyanın en önemli küresel yönetişim platformlarından biri olarak kabul edilen Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025), 11-13 Şubat tarihleri arasında Dubai’de gerçekleştirilecek.

Zirveye 140 hükümetin delegasyonları, 30 devlet başkanı ve küresel iş dünyasının önde gelen isimleri katılacak. IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, Google CEO’su Sundar Pichai, AstraZeneca, MasterCard ve Dow Jones'un üst düzey yöneticileri de zirvede yer alacak.

BAE Kabine İşleri Bakanı ve Dünya Hükümetler Zirvesi Başkanı H.E. Mohammad Al Gergawi, hükümetler, endüstriler ve küresel kurumlar için WGS’nin, inovasyon ve iş birliği ile küresel ilerlemeyi sağlamak adına kritik bir platform olduğunu vurguladı.

Zirvenin, geleceği öngörmek ve şekillendirmek için küresel liderleri, uzmanları ve girişimcileri bir araya getirdiğini belirten Al Gergawi, "Amacımız, insanlığın kaydettiği ilerlemeyi değerlendirmek, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve gelecek nesilleri güçlendirmek" dedi.

WGS 2025’in gündemi

Bu yıl 12. kez düzenlenecek olan zirve, yapay zekanın yönetişimdeki rolü, ekonomik dayanıklılık, mobilitenin geleceği, iklim adaptasyonu ve küresel sağlık dönüşümü gibi kritik konulara odaklanacak. 21 forum ve 200’den fazla interaktif oturum, küresel meseleleri kapsamlı bir şekilde ele alacak.

Zirvenin önemli başlıkları şöyle:

* Yapay zekanın gelecekte yönetişimi nasıl dönüştüreceği

* Dijital dönüşüm ve ekonomik istikrar

* İklim değişikliği ve küresel sağlık sistemlerinin adaptasyonu

* Kamu-özel sektör iş birlikleriyle küresel inovasyon stratejileri

Zirvede 300’den fazla küresel uzman, yönetişim ve inovasyonun birleştiği noktada alternatif çözümleri tartışacak. 30 stratejik rapor hazırlanarak, dünya çapında yönetişimin iyileştirilmesi adına öneriler sunulacak.

Uluslararası kuruluşlar ve üst düzey katılımcılar

Dünya Hükümetler Zirvesi 2025’e, IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, Arap Devletleri Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Jasem Albudaiwi gibi uluslararası kuruluşların liderleri katılacak.

Zirvede 30’dan fazla üst düzey bakanlık toplantısı düzenlenecek ve farklı sektörlerden hükümet liderleri en iyi uygulamalar ile inovasyon stratejilerini paylaşacak. En başarılı projeler ve yönetişim modelleri, ‘En İyi Bakan Ödülü’ ve ‘Küresel Hükümet Mükemmeliyet Ödülü’ gibi prestijli ödüllerle takdir edilecek.

Ayrıca, yapay zekanın küresel yönetişimi nasıl etkileyebileceğini tartışmak üzere dünyanın en etkili 100 yapay zeka uzmanı, TIME 100 AI toplantısı kapsamında bir araya gelecek.

Katılımın geçen yıla göre yüzde 50 arttığı belirtilen Dünya Hükümetler Zirvesi 2025, geleceğin yönetimi konusunda küresel iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyacak.