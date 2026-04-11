140 yıllık gıda devi battı! İflas sonrası 765 kişi işsiz kaldı

ABD’de 140 yıllık geçmişe sahip Del Monte'nin iflas süreci, yüzlerce kişiyi işsiz bıraktı. 2025’te iflas koruma kapsamında yeniden yapılanmaya giden şirket, finansal baskılar nedeniyle üretim tesisini kapatmak zorunda kaldı.

Kaliforniya’nın Modesto kentindeki büyük üretim tesisi, alıcı bulunamaması nedeniyle kalıcı olarak kapatıldı. 7 Nisan’da gerçekleşen kapanışla birlikte 765 çalışan işini kaybetti. Bu gelişme, bölgedeki istihdam üzerinde ciddi etki yarattı.

Tarım zinciri de zarar gördü

Kapatılan tesis yalnızca çalışanları değil, bölgedeki çiftçileri de doğrudan etkiledi. Yıllardır tarım ürünlerini işleyerek piyasaya sunan fabrika, yerel üreticiler için önemli bir alıcı konumundaydı.

İflas süreci nasıl ilerledi?

Şirket, artan borç yükü nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulunarak yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu süreçte varlıklarının büyük kısmı satılarak finansal yapı güçlendirilmeye çalışıldı.

Marka el değiştirdi

Şirketin önemli varlıkları, yaklaşık 285 milyon dolarlık anlaşmayla Fresh Del Monte Produce tarafından satın alındı. Bu hamleyle marka, yaklaşık 40 yıl sonra yeniden tek çatı altında toplanmış oldu.

Şirketin yeni sahibi, markayı hem taze hem de paketli gıda alanında büyütmeyi hedefliyor. Yönetim, bu birleşmenin inovasyon ve küresel genişleme için fırsat yaratacağını belirtiyor.

Gıda sektöründe dönüşüm sinyali

Uzmanlara göre bu gelişme, gıda sektöründeki büyük dönüşümün bir parçası. Artan maliyetler, tedarik zinciri sorunları ve tüketici tercihlerindeki değişim şirketleri zorlamaya devam ediyor.

Tüketici tercihi değişiyor

Günümüzde tüketiciler daha sağlıklı ve az işlenmiş ürünlere yöneliyor. Bu eğilim, konserve gıda üreticileri üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Fabrikanın kapanması, sadece çalışanları değil, tüm yerel ekonomiyi etkileyen zincirleme bir etki yarattı. Özellikle tarım topluluğunda bu etkinin uzun süre hissedilmesi bekleniyor.