140 yıllık mücevher devi son anda kurtarıldı!

İngiltere’nin en köklü mücevher üreticilerinden biri olan ve 140 yıla yaklaşan geçmişe sahip W H Darby, iflasın eşiğinden döndü. Birmingham merkezli şirket, yönetim sürecine alınmasının ardından yeni bir yatırımcıya satılarak tamamen kapanmaktan kurtarıldı.

Artan maliyetler ve düşen siparişler krizi tetikledi

Birmingham’ın ünlü Jewellery Quarter bölgesinde faaliyet gösteren şirket, 1886 yılında Alfred Horatio Darby tarafından kuruldu. Uzun yıllar boyunca madalya, rozet, nişan, kravat iğnesi, kol düğmesi ve resmi nişanlar gibi özel üretim ürünler geliştirdi.

Ancak 2025 yılında artan tedarik maliyetleri ve siparişlerde yaşanan yavaşlama, şirketin finansal yapısını ciddi şekilde zorladı. Sipariş potansiyeli güçlü olmasına rağmen gelirlerdeki düşüş, nakit akışı üzerinde baskı yarattı.

Şirket yönetimi finansmanı artırmak için çeşitli girişimlerde bulundu, ancak bu adımlar yeterli olmadı ve şirket resmi yeniden yapılandırma sürecine girdi.

Çalışanlar rahat bir nefes aldı

Mahkeme tarafından atanan Moorfields Advisory yöneticileri, şirket için alıcı arayışını başlattı. Yapılan görüşmeler sonucunda şirket ve varlıkları yeni bir yatırımcıya satıldı.

Satış sayesinde şirket faaliyetlerine devam edecek, 40 çalışanın tamamının işi korunacak, mevcut müşteri siparişleri tamamlanabilecek.

Yöneticiler, satışın tüm taraflar için en iyi sonucu sağladığını ve işletmenin faaliyet sürekliliğini garanti altına aldığını açıkladı.

Özel üretim madalya ve nişan

W H Darby, özellikle Masonlar, Rotary ve Oddfellows gibi uluslararası kuruluşlar için nişan ve sembolik ürünler üreten saygın bir üretici olarak tanınıyor.

Şirket, II. Dünya Savaşı sonrası spor kupaları üretimine girerek büyüme kaydetti. Ancak ilerleyen yıllarda Çinli üreticilerin artan rekabeti nedeniyle stratejisini değiştirerek özel üretim madalya ve nişanlara odaklandı.

1991 yılında Kuveyt Kraliyet Ailesi’ne ait ve savaş sırasında çalınan nişanların yeniden üretilmesi sözleşmesini kazanması, şirketin uluslararası prestijini artıran önemli bir dönüm noktası oldu.

İngiltere’de şirket iflasları hızla artıyor

W H Darby’nin kurtarılması, İngiltere’de artan şirket iflasları dalgası içinde nadir görülen olumlu gelişmelerden biri oldu.

Resmi verilere göre, İngiltere’de iflas yönetimine giren şirket sayısı yalnızca bir ay içinde yüzde 41 artarak 151’e ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 14 daha yüksek seviyede.

Artan maliyetler, küresel rekabet ve ekonomik belirsizlik, özellikle üretim ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren köklü şirketleri bile ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor.