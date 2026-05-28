1450 TL’lik lahmacun iddiası sonrası bakanlık harekete geçti

Kamuoyunda gündem olan "Tek lahmacun bin 450 TL” iddialarının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Muğla’nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren restoran hakkında gerekli inceleme ve denetim süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin 27 Mayıs 2026 tarihinde işletmede denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

24 üründe aykırılık tespit edildi

Denetimler sonucunda 24 üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edildiği aktarıldı. Söz konusu işletmeye idari para cezası uygulanırken, 5 ürüne ilişkin ayrıca değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık, bu ürünlerle ilgili ilave cezai işlem uygulanabilmesi amacıyla dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edileceğini açıkladı.