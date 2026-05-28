1450 TL’lik lahmacun iddiası sonrası bakanlık harekete geçti
Ticaret Bakanlığı, Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir restoranda bin 450 TL’ye lahmacun satıldığına yönelik haberlerin ardından denetim başlattı. Yapılan incelemelerde 24 üründe mevzuata aykırılık tespit edilirken işletmeye idari para cezası uygulandı.
Kamuoyunda gündem olan "Tek lahmacun bin 450 TL” iddialarının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Muğla’nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren restoran hakkında gerekli inceleme ve denetim süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin 27 Mayıs 2026 tarihinde işletmede denetim gerçekleştirdiği belirtildi.
24 üründe aykırılık tespit edildi
Denetimler sonucunda 24 üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edildiği aktarıldı. Söz konusu işletmeye idari para cezası uygulanırken, 5 ürüne ilişkin ayrıca değerlendirme yapıldığı kaydedildi.
Bakanlık, bu ürünlerle ilgili ilave cezai işlem uygulanabilmesi amacıyla dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edileceğini açıkladı.