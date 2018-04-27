15 bin firma e-ihracata başladı 70 milyon TL’lik destek verildi
E-İhracat Programı kapsamında 'na 1 yılda 15 bin firma e- ticaret platformlarına üye olurken, bu firmalar için verilen destek ise 70 milyon lirayı buldu.
Sercan AKINCI
Ekonomi Bakanlığı’nın başlattığı E-İhracat Programı'nda geçen 1 yıllık süreçte 15 bin firma e- ticaret platformlarına üye oldu. Bu firmalar için verilen destek ise 70 milyon lirayı buldu.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ile E- İhracat Platformu işbirliğiyle düzenlenen Avrupa’nın en büyük e-ihracat konferansı “International Cross Border e- Commerce Summit in Eurasia 2018” dün başladı.
Konferansın açılışında konuşan E- İhracat Platformu kurucu ortağı Ömer Nart Çin’in e- ihracat konusundaki başarısının rol model olarak alınabileceğini ifade etti. E- ihracatın giderek yükselen bir trend haline geldiğini anlatan ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur eihracatın 2020 yılına kadar pazar değerinin 3.5 trilyon dolara çıkacağının öngörüldüğünü bildirdi. Gelecek 3 yıl içinde e- ihracattaki tüketici nüfusun 2.5 milyara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Cesur, "E- ihraca Türkiye’de birkaç yıl içinde katlanarak büyüyecek. Rusya, Ortadoğu ve Hollanda e- ticarette Türkiye’ye öncelik vereceğiz” dedi.
E- ticaretin şirketlerin ömrünü uzattığını savunan DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan, sepet değerlerinin de bu yolla artırılabildiğini vurguladı.
Halkbank KOBİ Ürün ve Süreç Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Volkan Sayim, bir e- ticaret platformuyla işbirliği yapacaklarına işaret ederek, bu yolla prosedürler nedeniyle ihracattan uzak duran KOBİ’leri ihracata yönelteceklerini belirtti.
Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak ise 1 yıllık süreçte 15 bin firmanın e- ticaret platformlarına üye olduğunu ve bu yolla toplam 70 milyon liralık destek verildiğini dile getirdi.
Yaptıkları araştırmalarda ödeme sistemleri iyi olan ülkelere daha fazla yatırım yapıldığını söyleyen MasterCard Emniyet Yönetimi Direktörü Cem Kibaroğlu, “Türkiye en iyiler arasında olmasa da son derece iyi bir konumda. En iyiler arasına girmesi için dijitalleşmese artmalı. Bir yerde ürününüzün korsanı satılıyorsa, bize müracaat etmeniz yeterli. Yaptığımız araştırmadan sonra iddianız doğru ise korsan ürün satan firmayı MasterCard sisteminin dışına itiyoruz. Bir daha da almıyoruz” diye konuştu.
e-ihracat için altyapısal dönüşüm sağlanmalı
Gün boyu devam eden etkinlikler sırasında panellerde düzenlendi. DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Türkiye’nin İhracatında Bir Çıkış Yolu: E-ihracat” panelinde İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı İsmail Gülle ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu panelist olarak yer aldı.
Güldağ, panelde dijitalleşmenin önemine işaret ederek, yapılan araştırmalarda sosyal medya hesabı, internet sitesi olan ve bulut teknolojisini kullanan KOBİ’lerin oranının oldukça düşük olduğunun ortaya koyulduğunu dile getirdi.
E- ihracatın çok bildikleri bir yapı olmadığını anlatan İsmail Gülle, “Yedi yıl önce TİM çatısı altında Alibaba benzeri bir platform kurmak istedik ama sanırım zamanlamayı tutturamadık. O yıllarda Alibaba’nın cirosu 1 milyar dolar civarındaydı. Bizim için sevindirici bir gelişme e- ticaret giderek benimseniyor. Devlet e- ihracat konusunda destek veriyor. Daha fazlası için biz de talepkar olmalıyız. Teknolojik imkanları ticarete yansıtmamız lazım. Eihracatta hedeflerimizi tutturabileceğimiz altyapısal dönüşümü sağlamalıyız” dedi.
İnternetten yaptıkları satışların bugün için 15- 16 mağazanın cirosuna eş değer olduğunu kaydeden Süleyman Orakçıoğlu ise şunları bildirdi:
“Biz klasik şekilde mağazalarımızda ürenlerimizi satarken, ‘sizin ürünleriniz internet sitesinde satılıyor’ dediler. Site bizim değildi, konu üstünde yoğunlaştık. İki üniversite öğrencisinin outletlerden ürünlerimiz alıp, paketleyip, sattıklarını gördük. Sonra onlara bunu birlikte yapalım dedik. İlk iki yıl zarar etmiştik. Rusya’da satış yapıyoruz. Şimdi Ortadoğu’da da yapacağız.”