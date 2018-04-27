15 bin firma e-ihracata başladı 70 milyon TL’lik destek verildi

Sercan AKINCI

Ekonomi Bakanlığı’nın başlattığı E-İhracat Programı'nda geçen 1 yıllık süreçte 15 bin firma e- ticaret platformlarına üye oldu. Bu firmalar için verilen destek ise 70 milyon lirayı buldu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ile E- İhracat Platformu işbirliğiyle düzenlenen Avrupa’nın en büyük e-ihracat konferansı “International Cross Border e- Commerce Summit in Eurasia 2018” dün başladı.

Konferansın açılışında konuşan E- İhracat Platformu kurucu ortağı Ömer Nart Çin’in e- ihracat konusundaki başarısının rol model olarak alınabileceğini ifade etti. E- ihracatın giderek yükselen bir trend haline geldiğini anlatan ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur eihracatın 2020 yılına kadar pazar değerinin 3.5 trilyon dolara çıkacağının öngörüldüğünü bildirdi. Gelecek 3 yıl içinde e- ihracattaki tüketici nüfusun 2.5 milyara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Cesur, "E- ihraca Türkiye’de birkaç yıl içinde katlanarak büyüyecek. Rusya, Ortadoğu ve Hollanda e- ticarette Türkiye’ye öncelik vereceğiz” dedi.

E- ticaretin şirketlerin ömrünü uzattığını savunan DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan, sepet değerlerinin de bu yolla artırılabildiğini vurguladı.

Halkbank KOBİ Ürün ve Süreç Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Volkan Sayim, bir e- ticaret platformuyla işbirliği yapacaklarına işaret ederek, bu yolla prosedürler nedeniyle ihracattan uzak duran KOBİ’leri ihracata yönelteceklerini belirtti.