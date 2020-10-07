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"15 Ekim'e dek bir anlaşma olmazsa görüşmeleri terk ederiz"

Birleşik Krallık Brexit Başmüzakerecisi David Frost, Brexit anlaşmasının 15 Ekim'e dek imzalanmadığı takdirde görüşmelerin durdurulacağını söyledi.

15 Ekim'e dek bir anlaşma olmazsa görüşmeleri terk ederiz
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Birleşik Krallık Brexit Başmüzakerecisi David Frost, Avrupa Birliği (AB) ile 15 Ekim tarihinde kadar bir anlaşmaya varılmadığı takdirde ülkesinin müzakereleri durduracağını açıkladı.

Frost, "15 Ekim giderek yaklaşıyor, Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasında belirttiği koşulların sağlanıp sağlanmadığı hakkında rapor vermem gerekiyor" dedi ve bir anlaşmanın mümkün olduğunu ancak AB'nin istediği şartların üzerinde anlaşılmasının zor olduğunu ifade etti.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, ülkesinin Kanada'nın ile AB arasındaki anlaşmaya benzer bir anlaşma imzalamak istediğini söylemişti.

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