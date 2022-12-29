15 milyon TL'yi çalışanlarına dağıtacak

Finansal teknoloji sektörünün lider markası Param, çalışanlarına verdiği önemle adından söz ettiriyor. Çalışan markası yaklaşımıyla insan kaynakları vizyonunu her daim geliştiren Param, daha önce yaptığı yemek, yol ve maaş zammı düzenlemeleriyle çalışanlarına katkı sağlamıştı. Şimdi de net kârının yüzde 20’sini oluşturan yaklaşık 15 milyon TL’yi çalışanlarıyla paylaşarak önemli bir gelişmeye daha imza attı.

“Başarı hikâyemizi çalışanlarımızla birlikte yazdık"

Param’ın büyüme sürecinde yetkin insan kaynağının çok önemli olduğunu vurgulayan Param CEO’su Emin Can Yılmaz; yaptıkları uygulamalarla çalışan bağlılığını artırırken, şirkete katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Param'ın başarısında, çalışanlarımızın büyük pay sahibi olduğunu düşünüyoruz. Kendini işine adayarak çalışan değerli arkadaşlarımızın katkısıyla bugünlere geldik. Başarı hikâyemizi çalışanlarımızla birlikte yazdık. Aldığımız kararla, şirketimizin net kârının yüzde 20’sini çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Global bir marka olma yolunda ilerlerken yaptığımız bu uygulamayla sektörümüze örnek olmak istiyoruz. Param, çalışanlarıyla omuz omuza vererek yurt içinde ve yurt dışında büyümeye, gelişmeye devam edecek."