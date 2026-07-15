15 Temmuz (bugün) bankalar kapalı mı, açık mı? Çarşamba günü banka çalışıyor mu?

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15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü darbe girişimi yaptı. Bu darbe girişiminde 253 vatandaş şehit olurken binlerce kişi yaralandı. 29 Ekim 2016'da bu tarih resmi tatil ilan edildi. Bugün 15 Temmuz Demokrasi Günü ve Milli Birlik Günü ve etkinlikler düzenlenecek. Peki bugün bankalar açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz (bugün) bankalar kapalı mı, açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğundan, kamu ve özel bankaların tüm şubeleri tam gün kapalı olacak.

ATM'ler, İnternet ve Mobil Bankacılık: 7/24 kesintisiz çalışmaya devam edecek.

Havale ve FAST İşlemleri: Banka içi para transferi (Havale) ve FAST limiti dahilindeki transferler anında karşı hesaba geçecek.

EFT İşlemleri: FAST limitini aşan ve klasik EFT ile gönderilen paralar, resmi tatil nedeniyle ancak bir sonraki iş gününde (16 Temmuz Perşembe) alıcının hesabına ulaşacak.