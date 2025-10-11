15 trilyon dolarlık fon temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, ilgili bakanlar, kamu ve özel sektör temsilcileri ile 11 ülkeden toplam değeri 15 trilyon doları bulan 33 uluslararası yatırımcının katılımıyla Yatırım Danışma Komitesi (YDK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye’nin küresel yatırım ortamındaki konumunun güçlendirilmesi, doğrudan yatırımların artırılması ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek reform adımları masaya yatırıldı.

Uluslararası doğrudan yatırımların (UDY) Türkiye ekonomisinin dönüşümünde önemli bir rol oynadığı belirtilen toplantıda, 1973–2002 yılları arasında yalnızca 15 milyar dolar yatırım çekebilen Türkiye’nin, 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla toplamda 282 milyar dolarlık yatırım hacmine ulaştığı vurgulandı. 2024 yılında 11,3 milyar dolar olan doğrudan yatırımların, 2025 yılı Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 13,8 milyar dolara yükselerek son yılların en yüksek seviyesine çıktığı kaydedildi.

Yetkililer, ihracat odaklı, küresel değer zincirlerinde Türkiye’yi daha üst noktalara taşıyan, iklim dostu ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımların payının giderek arttığını ifade etti. Mevcut yatırımların genişletilmesi ve yeni yatırımların çekilmesine yönelik reform ajandasının da kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

2004 yılından bu yana düzenlenen YDK toplantılarının, küresel iş dünyası ile Türkiye’nin üst düzey politika yapıcılarını aynı masa etrafında buluşturan seçkin bir platform olduğu vurgulandı. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında özel sektörle yürütülen istişare süreçlerine önemli katkılar sağlayan toplantılarda, yatırımcıların yeni yatırım planlarını üst düzey yetkililerle paylaştığı belirtildi.

Bu yılki toplantıda, yeşil enerji kapasitesinin artırılması, lojistik altyapının güçlendirilmesi, yapay zekâ teknolojilerinin teşvik edilmesi, dijital altyapının geliştirilmesi ve tedarik zincirinin istikrarlı hale getirilmesi gibi başlıkların öne çıktığı kaydedildi. Ayrıca ikiz dönüşüm alanında insan kapasitesinin artırılmasına yönelik önerilerin de gündeme geldiği açıklandı.

YDK toplantısı marjında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile seyahat ve ulaşım teknolojileri şirketi Amadeus arasında, Türkiye’de seyahat ve turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Dijital teknolojilerle turizm ve ulaştırma alanlarında Türkiye’nin ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen bu iş birliğinin, teknoloji ihracatı ve nitelikli insan kaynağı açısından önemli katkılar sunacağı belirtildi.

Müteakip Yatırım Danışma Komitesi toplantısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 2026 yılında uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanıyor. Bugünkü toplantının sunduğu küresel perspektifin, bir sonraki YDK toplantısına kadar hayata geçirilecek reformlara yön vermesi hedefleniyor.