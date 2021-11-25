15 ülkenin deri sektörü Antalya’da buluşuyor

İhracat ve üretim odaklı çalışan deri konfeksiyon sektörünün 'Küresel Buluşma'sı olarak nitelendirilen Leather&Fur Fuarı, 2 Aralık'ta Antalya'da kapılarını açacak. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) düzenlediği fuara 15 ülkeden yaklaşık bin 200 ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuar kapsamında yapılacak ikili iş görüşmelerinin de katkısıyla 2020’de 180 milyon dolar olan sektör ihracatının bu yıl en az 215 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

15 ülkeden yaklaşık 1.200 ziyaretçi gelecek.

Sektörün Rusya başta olmak üzere 50'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen TDKD Başkan Vekili Serdar Yavuz, “Fuara bu yıl 61 üretici firma katılıyor. Ziyaretçi aldığımız 13 ülke bu yıl Fransa ve İsrail ile 15’e çıktı. Coğrafyayı genişletiyoruz. Bulunduğumuz her ülkede ortalama yüzde 5’lik pazar payımız mevcut. Bu rakamı yüzde 10'a çekme hedefimiz var. Burada fuarların etkisi oldukça fazla. Mevcut ihracat pazarlarımızdaki varlığımızı pekiştirmek ve pazar paylarımızı yukarı çekmek istiyoruz." dedi.

“2019'un rakamlarını ikiye katlayabiliriz”

Deri konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısının markalı ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Yavuz, “Artan lojistik ve ham madde fiyatlarından ötürü ürünlere zam geldi. Geçen yıl 50 milyon dolar ticaret hacmimizin bu yıl 65 milyon dolar seviyelerine çıkacağını tahmin ediyoruz. 2022’de 2019’un rakamlarını ikiye katlayabiliriz. Çin’e yönelmiş pazarları tekrar canlandırıyoruz. Dağıstan, Moskova, Kazakistan gibi Çin’e çok yakın ve zayıf olduğumuz bölgeleri bile tekrar canlandırmayı başardık. Bu fuarlar sayesinde düşüşe geçmiş pazarlarımızı tekrar ülkemize çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

“Çekirdekten yetişen insan çıkaramıyoruz”

Sektörün çekirdekten yetişme insan kaynağı konusunda sıkıntı yaşadığını da aktaran Yavuz, şöyle konuştu: "İstihdamda, yeni eleman yetiştirmede sıkıntılarımız var. Yeni jenerasyon masa başı işleri tercih ediyor. Çekirdekten yetişen insan çıkaramıyoruz. Aynı zamanda kadınlarımızı da iş hayatına çekmemiz gerekiyor. Zeytinburnu Belediyesi ile üç haftalık kurslar oluşturmak istiyoruz. Hedefimiz 18-35 yaş arası kadınlarımızı iş gücüne kazandırmak. Bunun için de bol bol kreş açmamız gerekiyor. Bu proje, 20 bin kişinin istihdam edildiği sektörümüze yüzde 20 ek iş gücü yaratabilir.”