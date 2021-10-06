150 bin çalışan açığına 'ev kadınları' önerisi

Emek yoğun ve iş gücüne dayalı bir sektör olan ayakkabıda ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. İhracat açısından yüzlerin güldüğü sektörde, üretim artışı için istihdam sorunu çözüm bekliyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, hem iç piyasada hem de yurt dışında yoğun bir talep artışı olduğuna dikkati çekerken, eleman sıkıntısı için ev kadınlarına işaret etti.

İçten, "Şu anda ciddi şekilde bir işçilik sorunu yaşıyoruz. Üretimimizi artırmamız gerekiyor. Ancak çalışacak işçi konusunda sektörümüz sorun yaşıyor. Özellikle ara eleman konusunda sıkıntı çekiyoruz. Ayakkabı sanayi emek yoğun ve iş gücüne dayalı bir sektördür. Bu nedenle iş gücünü ivedilikle artırmamız gerekiyor. Sektörün 150 bin elemana ihtiyacı var. Son dönemde özellikle ara eleman sorununu çözecek projeler geliştirmek üzere çalışıyoruz ve bu noktada devletimizden de destek bekliyoruz. Bizim en önemli projemiz ev kadınlarını sektörün içerisine çekip istihdama dahil etmektir” dedi.

İhracatta kabına sığmıyor

TASD verilerine göre; eylül ayında 91 milyon dolarlık ayakkabı ihraç edilirken, toplamda yüzde 21,9'luk artış gerçekleşti. Sektörün 2021 Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirdiği ihracat ise yüzde 24'lük artışla 765 milyon dolara yükseldi. İçten, şu değerlendirmelerde bulundu: "Başta yakın coğrafyamızda bulunan Avrupa ülkelerinin farklı kıtalardaki ülkelerden ürün tedariki konusundaki algısı pandemiyle birlikte değişti. Bu ülkeler uzun mesafelerden sipariş verip ürünün gelmesini beklemekle yolda geçen süreyi, konteyner fiyatlarının da yükselmesiyle birlikte daha yakın mesafeden tedarik etme sürecine girdi. Bu nedenle Türkiye özellikle Avrupa’nın hemen yanı başında olması nedeniyle önemli bir üretim merkezi konumunda yer alıyor.

Ülkemizin 3,5-4 saatlik uçuş mesafesinde 65 milyar dolarlık bir piyasada ayakkabı ticaret hacmi dönmektedir. Bu yılın sonunda 1,5 milyar dolar seviyesinde ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Ağustos ayını rekorlar kapatan sektörümüz, eylül ayında da 91 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek son yılların en yüksek eylül ayı rekoruna ulaştık ve toplamda yüzde 21,9’luk artış gerçekleştirdik."