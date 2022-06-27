150 milyar TL’lik KGF paketi yolda

NİHAT DELİBAŞI / DÜNYA



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kredi ihtiyacına destek olmak amacıyla 150 milyar TL’lik kredi garanti fonu paketinin önümüzdeki günlerde açıklanmasını beklediklerini kaydetti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) haziran ayı olağan meclis toplantısının konuğu olan Hisarcıklıoğlu, pandemi şartlarında aktif rol alarak Türkiye’nin bu süreci daha az hasarlı atlatmasına katkı koyduklarını söyledi. Kurdukları haberleşme kanalı sayesinde ulaşan raporları ilgili bakanlarla, gerektiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştıklarını kaydeden Hisarcıklığoğlu, “Sıkıntılar var, bunların hepsini biliyorum. Kapalı toplantılarda görüşüyoruz. Anayasa’nın bana verdiği yetkiye dayanarak, hükümete anlatıyorum. Sorunlarınızı toplantıları takip ediyorum. Döviz, kredi, yüksek girdiler, artan enfl asyon, işletme sermeyesi ihtiyaçları, hepsini biliyoruz. Gerekli yerlere iletiyoruz” dedi.

150 milyar TL’Lik yeni bir KGF destek paketinin hazırlandığı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, “Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ticaret, Sanayi, Enerji, Maliye, Tarım, Çalışma Bakanlarımızla biraraya geleceğiz. Sizlerin dile getirdiği konuları bu ekonomi şurasında aktaracağız. Kredi garanti fonu destekli bir kredi paketini inşallah hükümet bizlere duyuracak” dedi.

Hisarcıklıoğlu ayrıca TOBB’un bir meslek örgütü olduğuna dikkat çekerek, “Sivil toplum örgütü değiliz. Aradaki farkı iyi anlamamız gerekiyor. Bizim sistemimiz ahilikten geliyor. Demokraside anayasa var. Bunun çerçevesinde dışına çıkıp hareket edemeyiz. Bizim görevimiz bu sorunları yetkili yerlere iletmek” diye konuştu.

TOBB’un Aliağa Karma ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa ettirdiği meslek lisesinin tamamlandığını, İzmirli oda başkanlarından gelen talepler doğrultusunda 7 ilçede daha okul inşa ederek eğitime katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İzmir’de bulunan 7 sanayi bölgemize 7 tane daha okul kazandıracağız. Hangi işe girerseniz girin, kar da var zarar da. Tek bir yerde yüzde 100 kar var. O da eğitime yapılan yatırımlarda. İnşallah bizim eğitime yapacağımız yatırımlar ile Türkiye’de kazanacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, ayrıca İzmir’de ortaya çıkan işbirliği ve uyumun örnek olduğunu belirterek, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ile 9 yıl TOBB yönetiminde büyük bir uyum içinde çalıştıklarını ifade etti. İş dünyası temsilcilerine aralarındaki birlik ve beraberliği devam ettirme çağrısında bulundu.

“Asgari ücret mutlaka güncellenmeli”

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise, ekonomiye odaklanma çağrısında bulunarak Orta Vadeli Program ihtiyacını dile getirdi. Yorgancılar, “8 milyona yakın kişi asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücret mutlaka güncellenmeli. Gelir adaletsizliği bizleri daha başka sosyal sorunlarla karşı karşıya bırakacak. Bu konu her şeyin önünde geliyor” dedi. EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ise uzayan Rusya-Ukrayna savaşının dünya barışını ve ekonomisini tehdit ettiğini dile getirdi.

Yorgancılar: Adayım

Daha önce yeni dönem için EBSO başkanlığına aday olmayacağını ilan eden Ender Yorgancılar, yeniden aday olduğunu açıkladı. Yorgancılar, “3 dönem başkanlık yaptım ve ailem bana yeter demişti. Ancak gördüm ki, son 4 sene attığımız imzalara projelerin ve bu birlikteliğin devam etmesi için adaylığımı tekrar açıklıyorum” dedi.