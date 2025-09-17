151 ağaç taşınmıştı... Bölge halkı taşınan zeytinleri yerinde gördü

Muğla’da santral sahalarında bilimsel yöntemlerle taşınan 151 zeytin ağacı, bölgede yaşayan köylülerin ziyaretine açıldı. Yöre halkı zeytinlerin yeni dikim alanlarını gezdi, ağaçlara can suyu verdi, ağaçların yeni yuvalarında sağlık durumunu inceledi.

Ziyarette bilim heyetinden Ziraat Mühendisi Muhittin Kayabaş hazır bulundu, katılımcıların sorularını yanıtladı.

“151 ağacı taşıdık, 151 ağaç daha dikeceğiz”

Taşıma sürecinde uygulanan budama teknikleri, kök koruma yöntemleri ve sulama planları hakkında detaylı bilgi veren Kayabaş, “Yaşlı ağaçlarımızı tamamen, diğerlerini de yüzde 50 oranında budadık ki bir an önce verim sağlasınlar. Bir ay önce yaptığımız pilot uygulama başarılı oldu, ağaçlarımız tuttu. Bunun üzerine bu 151 ağacı getirdik, buraya diktik. Alanın hemen yanına 151 fidan daha dikeceğiz; burada toplam 302 zeytin ağacımız olacak. Bu ağaçlar gelecek nesillere torunlarımıza kalacak” diye konuştu.

Biz ağaçları öldürmek değil yaşatmak için buradayız diyen Kayabaş “Hasta oldukları zaman iyileştirmeye çalışırız. Hiçbir zaman onları yok etmeyi düşünmedik, ağaç bizim geleceğimizdir. Eleştiriler için çok teşekkür ediyoruz. Bu eleştiriler bizlerin daha büyük bir motivasyonla işimize sarılmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Zeytinler aynı gün içinde toprakla buluştu

Köylüler, zeytinlerin taşınması ile ilgili olarak görüşlerini belirtti. “Zeytin ağaçları yok oldu deniyordu. Biz geldik gördük; hepsi taşınmış, çok güzel olmuş” diyen Kalemköylü Ayşe Yılmaz “Bundan sonrası sulamasına kalmış, biz de sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.

İkizköylü Seda Şahin de bilim heyetine ve yürütülen çalışmaya olan güvenini vurguladı:

“Siz ağaçlarımız kesmiyorsunuz, mücadele edip dikiyorsunuz, kökünden söküp atmıyorsunuz, emek verip taşıyorsunuz. Bunları insanlara anlatın, kendileri de görsünler”

Şenay Duman ise basında yer alan iddialarla ilgili konuştu. Duman “Buraya gelmeden önce biz de merak ediyorduk. Ağaçları söküp depoya kilitlediler diyenler oldu. Bugün yerinde gördük, zeytinler burada, toprakta. Hatta 1 ay önce taşınanların sürgün verdiğini gördük. Biz de ellerimizle su verdik. İçimiz rahatladı” dedi.

Türkiye için örnek model oluşturuyor

Bu çalışma, madencilik faaliyetleri devam ederken zeytin varlığının korunabileceğini kanıtlayan Türkiye’deki ilk örneklerden biri olma özelliği taşıyor. Bilimsel yöntemlerle, uzman heyet ve yerel halkın katılımıyla yürütülen süreç; enerji arz güvenliği ile tarımsal üretimin birlikte sürdürülebileceğini ortaya koyuyor.