152 ürün, 40 yenilikçi teknoloji desteklenecek

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında mobilite başlığı altında 5 yeni teknoloji için çağrıya çıkıldı. Çağrı kapsamında desteklenecek yatırımlar için alt sınır 10 milyon lira olacak. Yatırımlara, bazı vergi ve prim destekleri yanı sıra, yatırım yeri, enerji ve faiz desteği sağlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın verdiği bilgilere göre Mobilite çağrısı başlığı altında; Otonom veya Yarı-Otonom Konsept Araçlar, Sürücü Destek ve Güvenlik Teknolojileri, İleri Malzeme Teknolojileri, Batarya ve Enerji Yönetim Teknolojileri ile Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler desteklenecek.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın, Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkânlarla üretimini amaçladığını belirten Bakan Varank, bu kapsamda ilk olarak makine sektöründe çağırıya çıkıldığını hatırlattı.

Mobilite çağırısında, orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürün ve 5 ana başlık altında 40 yenilikçi teknoloji üretiminin destekleneceğinin altını çizen Bakan Varank, yanı sıra 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve On Birinci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda “Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası” çalışmasını yürüttükleri bilgisini verdi.

Türk mobilite sektörünün hâlen üretiminin yüzde 85’ini Avrupa’ya ihraç ettiğini söyleyen Mustafa Varank, “Hedefimiz bu sektörümüzün, yeşil mutabakat sonrası AB’nin sanayi, dijitalleşme ve çevreye yönelik politikalarından kaynaklı yükümlülüklerini karşılayacak şekilde ihracatını artırmasıdır” diye konuştu.

Mobilite sektöründe yerlilik oranının 2030’e kadar yüzde 75’e çıkarılmasını amaçladıklarını belirten Varank, 2023’e kadar ise sektörün ihracattaki payını yüzde 20’ye çıkarmayı öngördüklerini aktardı.

Çağrı kapsamında desteklenmesi öngörülen 152 ürün için 2015-2019 döneminde 9.3 milyar dolarlık açık verildiğini söyleyen Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yatırımların hızlı, esnek ve etkin şekilde desteklendiğini bildirdi.

Tek pencere mekanizması

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında TÜBİTAK, KOSGEB ve yatırım teşvik belgesi kapsamındaki destekler tek pencere mekanizması ile bir arada tanımlanabiliyor. Bu yatırımlar stratejik yatırım teşviklerinden yararlanabildiği gibi 50 milyon lira ve üzerindeki yatırımlarda proje bazlı teşvik sistemi desteği de verilebiliyor.

Başvurular 8 Haziran’a kadar yapılabilecek

Başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki, hamle.gov.tr sitesi üzerinden 8 Haziran’a kadar yapılabilecek.

Mobilite çağrısı ile destek kapsamında yer alan 5 yenilikçi teknoloji üst başlığı şöyle:

Otonom veya Yarı-Otonom Konsept Araçlar

Sürücü Destek ve Güvenlik Teknolojileri

İleri Malzeme Teknolojileri

Batarya ve Enerji Yönetim Teknolojileri

Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler

Destek kapsamındaki ürünler ve GTİP numaraları şöyle:

1 731512000011 Demir/çelikten diğer transmisyon zincirleri

2 840681000000 Buhar türbinleri; deniz taşıtları dışında kullanılan, Güç>40MW

3 840690900000 Buhar türbinlerine ait diğer aksam; parçalar

4 840810890000 Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 1000 kW<güç=< 5000 kW

5 840820310000 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç=< 50 kW

6 840820350000 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; 50 kW<güç=< 100kW

7 840820370000 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç>100 kW

8 840820510000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç=< 50 kW

9 840820550000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; 50 kW<güç=< 100 kW

10 840820570000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; 100 kW<güç=< 200 kW

11 840820990000 Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç>200 kW

12 840890479000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 50 kW<güç=< 100 kW

13 840890619000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 100 kW<güç=< 200 kW

14 840890679000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 300 kW<güç=< 500 kW

15 840890819000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 500 kW<güç=< 1000 kW

16 840890859000 Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 1000 kW<güç=< 5000 kW

17 841013000000 Su türbinleri, su çarkları; güç>10000 kW

18 841112301000 Sivil hava taşıtları için turbojetler (44 kn < itici güç=< 132 kn)

19 841122201000 Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (1100 kW < itici güç =< 3730 kW)

20 841181001000 Sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (itici güç =< 5000 kW)

21 841191001000 Sivil hava taşıtları için turbojetler ve türbopropellerlere ait aksam, parçalar

22 841199001000 Sivil hava taşıtları için gaz türbinlerine ait aksam; parçalar

23 841330809000 Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlara ait diğer yakıt/soğutma pompaları

24 841360209000 Diğer yerlerde kullanılan döner deplasmanlı hidrolik pompalar

25 841360619000 Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı kanatlı, hidrolik yağ pompaları

26 841370599000 Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, diğer gövdeli,radyal akışlı pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.

27 841410899000 Diğer kullanım için diğer vakum pompaları *

28 841430899000 Diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan diğer kompresör; gücü > 0,4 kW

29 841520000000 Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar *

30 841869009919 Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar *

31 842139251000 Sivil hava taşıtları için havanın filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar

32 842139351000 Sivil hava taşıtları için katalitik işlem esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar

33 842139359000 Diğer yerler için katalitik işlem esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar

34 842410000000 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

35 847150001000 Sivil hava taşıtları için numerik bilgi işlem birimleri

36 847160701000 Sivil hava taşıtları için diğer giriş/çıkış birimleri

37 848180590000 Diğer process kontrol valfları

38 848310211000 Sivil hava taşıtları için krank ve krank mili (dökme demir/çelikten)

39 848310951000 Sivil hava taşıtları için diğer transmisyon milleri

40 848330381000 Sivil hava taşıtları için yatak kovanları (rulmansız) diğer rulmanlar için

41 848330801000 Sivil hava taşıtları için mil yatakları

42 848340291000 Sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri(sürtünme dişlileri hariç)

43 848340901000 Sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri, bilyeli vidalar, dişli kutuları

44 848350200012 Kasnaklar; dökme demir/çelik dökümden

45 850120009000 Diğer kullanım için üniversal alternatif akım/doğru (AC/DC) motorları; güç > 37, 5 W

46 850131001011 Sivil hava taşıtları için diğer doğru akım (DC) motorları; 37.5 W < güç =< 750 W

47 850440302000 Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları vb. için kullanılan statik konvertör

48 850440309000 Diğer kullanım için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinası vb. için kullanılan statik konvertör

49 850440551000 Sivil hava taşıtları için akümülatör şarj ediciler

50 850440559000 Diğer kullanım için akümülatör şarj ediciler

51 850440841000 Sivil hava taşıtları için invertörler; güç =<7, 5kVA

52 850440901000 Sivil hava taşıtları için diğer statik konvertörler

53 850520000000 Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler

54 850650100000 Lityumlu silindirik piller

55 850650900000 Lityumlu diğer piller

56 850720800000 Kurşun-asitli diğer akümülatörler

57 850750000000 Nikel-metal hidrürlü elektrik akümülatörleri

58 850760000000 Lityum iyonlu elektrik akümülatörleri

59 850790800000 Akümülatörlerin diğer aksam ve parçaları **

60 851140009000 Diğer kullanım için marş motorları

61 851150001000 Sivil hava taşıtları için diğer jeneratörler

62 851180009019 Diğer kullanım için diğer tertibat ve cihazlar

63 851220000012 Her türlü farlar (monoblok farlar hariç)

64 851230100000 Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları

65 851230900019 Sesli diğer işaret cihazları

66 851240000011 Elektrik motorlu cam siliciler (tekli veya ikili)

67 851290900011 Aydınlatma cihazlarına ait olan diğer aksam ve parçalar

68 851290900012 Sesli işaret cihazlarına ait diğer aksam ve parçalar

69 851290900013 Cam silicilere ait olan diğer aksam ve parçalar

70 851680200011 Taşıtlarda kullanılan elektrikli ısıtıcı rezistanslar; izole edici bir mesnet üzerine monte edilmiş

71 851680800011 Taşıtlarda kullanılan elektrikli ısıtıcı diğer rezistanslar

72 851711000000 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

73 851712000011 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

74 851718000019 Diğer telefon cihazları; diğerleri

75 851761001000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus baz istasyonları; hücresel ağ için olan

76 851762001000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina; hücresel ağ için olan

77 851762009000 Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina; diğerleri

78 851769100000 Görüntülü telefon cihazları

79 851770000000 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar için aksam ve parçalar

80 852580990000 Görüntü kaydedici diğer kameralar

81 852691800013 Uydu seyrüsefer telsiz alıcıları

82 852691800019 Diğer telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları

83 852692002000 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

84 852692009014 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, diğerleri, kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri

85 852692009019 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları, diğerleri (kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri hariç)

86 852721200000 Motorlu taşıtlar için lazer okuma sistemli radyo teyp; Numerik Radyo Data sinyal alan ve çözen,harici güç kaynaklı

87 853010000000 Demiryolları/tramvaylar için sinyalizasyon vb. kumanda cihazları

88 853080000011 Liman, hava meydan trafik kontrol kumanda cihazları

89 853650190000 Diğer elektrik anahtar (anma gerilimi =< 60 v.)

90 853710910000 Programlanabilir hafızalı kumanda cihazı (gerilim=<1000 v.)

91 853710950000 Dokunmatik veri giriş cihazları (touch screen); algılayan, bir cihaza takılmak için tasarlanmış, gerilimi <= 1000 volt

92 853710980019 Elektriğin kontrol/dağıtımına mahsus diğer panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (gerilim =< 1000 v.)

93 854442900000 Bağlantı parçaları takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik iletkenleri; diğer yerde kullanılan **

94 860711000000 Çekici bojiler ve bissel bojiler

95 860719100000 Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için dingiller (monte edilmiş/edilmemiş); tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları

96 870220100000 Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi>2500 cm3, kapasite>=10 kişi

97 870220900000 Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi<=2500 cm3,kapasite>=10 kişi

98 870230100000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi>2800 cm3, kapasitesi >=10 kişi

99 870230900000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; silindir hacmi<=2800 cm3, kapasitesi >=10 kişi

100 870240000000 Sadece elektrik motorundan tahrikli taşıtlar; kapasitesi >=10 kişi

101 870332199011 Ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3102 870340100000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; yeni, harici güç kaynağından şarj edilenler HARİÇ

103 870350000000 Hem dizel/yarı dizel hemde tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; harici güç kaynaktan şarj edilenler HARİÇ

104 870360100000 Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu diğer taşıtlar; yeni, harici bir güç kaynağından şarj edilenler

105 870380100000 Sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtlar; yeni

106 870390000000 İnsan taşımaya mahsus diğer taşıtlar

107 870821100000 Emniyet kemerleri; özel amaçlı,binek otomobilleri,insan taşımak için imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için

108 870830100000 Özel amaçlı,eşya taşımak,insan taşımak için motorlu taşıtlar,traktörler,motokültörlerin fren ve servo frenler ve aksamı

109 870830910000 Kara taşıtlarının frenleri ve servo - frenleri ve bunların aksam ve parçaları

110 870840200000 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için vites kutuları ve aksam, parçaları

111 870840500000 Kara taşıtlarının vites kutuları

112 870840910000 Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

113 870840990000 Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (diğerleri)

114 870850200011 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için taşıyıcı aksları

115 870850200019 Kara taşıtların montaj sanayisi için diğer amaçlı aksları

116 870850350011 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için taşıyıcı aksları

117 870850350019 Kara taşıtların diğer amaçlar için aksları;diğerleri

118 870850550000 Kara taşıtları akslarının aksam, parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

119 870850910000 Kara taşıtları taşıyıcı akslarının aksam, parçaları (diğerleri)

120 870891350000 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için radyatörleri

121 870892200000 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için eksoz susturucuları ve boruları

122 870893900012 Debriyajların aksam ve parçaları (montaj sanayinde kullanılanlar hariç)

123 870894200011 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon simitleri

124 870894200012 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon kolonları

125 870894200013 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için mekanik direksiyon kutuları

126 870894200014 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hidrolik direksiyon kutuları (ağırlığı=<30 kg.)

127 870894350012 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için direksiyon kolonları

128 870894350014 Kara taşıtlarının diğer amaçlar için hidrolik direksiyon kutuları (ağırlığı=<30 kg.)

129 870894990000 Kara taşıtları için direksiyon simitinin, kolonunun, kutusunun diğer aksam, parçası

130 870895100000 Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag)

131 870895910000 Motorlu taşıtlar için hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag) ve aksam ve parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

132 870911900000 Diğer amaçlı elektrikli kısa mesafe taşıtlar

133 871160900012 Motosikletler (mopedler dahil), sepetler; elektrik motorundan tahrikli, motor gücü 20 kW' ı geçmeyenler

134 871410900000 Motorsikletlere ait (mopedler dahil) diğer aksam, parça ve aksesuar

135 871690900012 Römork, yarı römorkların frenleri vb. aksam; parçaları

136 880240009000 Diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg)

137 880320000000 İniş takımları vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının

138 880330000000 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları

139 880390900000 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki diğer hava taşıtlarına ait aksam, parçalar

140 880521000000 Hava muharebe simulatörü ve bunların aksamı

141 902519201100 Sivil hava taşıtları için elektronik termometre

142 902519802100 Sivil hava taşıtları için diğer termometre

143 902610291000 Sivil hava taşıtları için sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus diğer elektronik cihazlar

144 902620201000 Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus elektronik cihazlar

145 902620801000 Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus diğer cihazlar

146 902910002000 Elektronik veya elektrikli olan devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler , pedometreler vb

147 902920311000 Taşıtlar için elektronik/elektrikli hız göstergeleri

148 902920389000 Diğer hız göstergeleri ve takometreler

149 940110001000 Sivil hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar (deri kaplanmamış)

150 940110009000 Diğer hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar

151 940190100000 Hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları

152 940190800011 Kara nakil vasıtaları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam; parçaları