157 kişi borsadan daire aldı

05 Mart 2020

Leyla İLHAN

İSTANBUL - Türkiye'de borsada işlem gören ilk gayrimenkul sertifikasına sahip Park Mavera 3 projesinde sona gelindi. Makro Yapı ve TOKİ iş birliğiyle Başakşehir’de yapılan projede, 218 daireye ait hisseler, 5 Nisan 2017’de 42.5 liradan borsada işleme açıldı. 6 Şubat 2020’de ise asli edinim için borsadan kağıt toplamanın sonlandırıldığı projede 157 daire borsadan satıldı. Kalan 61 daire ise 2 Şubat 2020’de açık artırma yöntemiyle satılarak elde edilen değer borsadan pay toplayanlara verildi. Borsada son işlem tarihi ise 4 Nisan 2020 olacak.

Projeyle ilgili sonuçları değerlendiren Makro Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, borsada hisseleri asli ve tali edinim diye iki şekilde işleme aldıklarını belirterek, “Asli edinim, yani alıcılara dairenin ederi kadar borsadan pay toplayıp daire alma imkanı sunarken, tali edinimle de yatırımcıya satılan dairelerin gelirine ortak olma imkanı sunduk” dedi. 218 adet dairenin 157’sinin asli edinime yani tapuya döndüğünü kaydeden Uyan, “Böylece ev almak isteyen 157 kişiyi borsaya kanalize ettik. Bu şekilde insanlar hiç krediye bulaşmadan daire alma imkanına eriştiler. Kalan 61 dairede tali edinim ile projenin gelirine ortak olma imkanı sunduk. 950 bin 108 pay sahibi ise tali edinimi seçti” diye konuştu.

Açık artırmada 59 daireyi sattı

Aralık 2019’da yapımı tamamlanan Park Mavera 3 projesinde tali edinime giren 61 daireyi ise 2 Şubat 2020’de satışa sunduklarını aktaran Uyan, “Açık artırma günü gayrimenkul sertifikasının işlem fiyatı 56,00 TL iken, böylece bu dönemde çıkış fiyatına göre yatırımcıya yüzde 32 oranında artış imkanı sağladık. Açık artırma sonucunda 59 daire fiyatı artırılarak 53 milyon 970 TL’den satıldı. Bunun pay başına karşılığı 58.61 TL oldu. Satışa çıktığımızda pay başına fiyat 42.5 liraydı. Kalan 2 daireden biri satış ofisinde satıldı. Diğer daire için de 6 Nisan’a kadar satma imkanı verildi. Eğer bu tarihe kadar satılmazsa fiyatı yarı yarıya indirilerek tekrar açık artırma ile satışa sunulacak. Bu para da 950 bin paya bölünecek ve yine pay sahiplerine dağıtılacak” dedi.

Likiditeye dönüşü hızlandırıyor

Ercan Uyan, gayrimenkul sertifikasının geleneksel olarak gayrimenkule yatırım yapan yatırımcı ile menkul değerler yatırımcısını bir arada buluşturduğunu söyleyerek, “Gayrimenkul bugün Türkiye şartlarında dönemsel olarak hızlı olarak likiditeye dönülmüyor. Bir gayrimenkulü hemen satmak istediğinizde belki 5 aya kadar varan sürelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Menkul kıymetler ise çok kısa bir sürede likiditeye dönme imkanı veriyor” açıklamasını yaptı.

Gayrimenkul sertifikasının getiri oranları hakkında bilgi veren Uyan, “2017’den 2020’ye geçen dönemi kıyasladığımızda gayrimenkul sertifikasının getirisi yüzde 49.80 olurken, GYO'ların getirisi yüzde 27.37 oldu. Bizim gibi konut ağırlıklı GYO’ların yaptığı ikinci derece gayrimenkullerin getirisi ise yüzde 46 oldu. BİST'te ise bunların çok üzerinde kaldık” dedi. Dövizde ise totalde yenildiklerini ancak son bir yılda kazandıklarını aktaran Uyan, “Mevduat faizlerini ise nisanda yendik. Son bir yılda ise fark atarak mevduatta yüzde 14.36 olurken, gayrimenkul sertifikası yüzde 37 oldu” dedi. Türkiye’de ortalama konut birim fiyatlarının yüzde 17.45 kazandırırken, İstanbul’da ise bu oranında yüzde 8.61 olduğunu kaydeden Uyan, “Gayrimenkul sertifikası ise 49.80’lik bir artış oldu. Yani konvansiyonel yatırımcıya göre arada 6 kata varan bir oranda daha fazla kazandırdık. İstanbul’da yeni konuta göre 8 kata yakın bir fark attık” diye konuştu. Uyan, getiriyi ise Türkiye’de gayrimenkulün en olumsuz olduğu dönemde sağladıklarını belirtti.

"Anadolu, TOKİ’nin sosyal konutu sandı"

Uyan, sertifikanın ilk uygulandığı zamanda özellikle Anadolu'da yanlış anlaşıldığını belirterek, “Bu dönemde TOKİ, projemizin sertifikasını ihraç etmeye başladı.Bu nedenle ilk dönemde Anadolu’da sosyal konutmuş gibi bir algı oluştu. Ancak bunun böyle olmadığı ve 2 yıl sürecek bir projeye ait sertifika olduğunu anlattık. Bu nedenle Anadolu’daki küçük yatırımcılardan çıkış oldu. Biz o dönemde TOKİ ile konuşarak 3 milyon liraya yakın bir bütçe ayırarak piyasa yapıcı olduk. Ancak yine de kağıt fiyatlarında bir düşme oldu.” dedi.