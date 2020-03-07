07 Mart 2020

Mehmet Nabi Batuk

Mersin -Tarım, seracılık ve hayvancılık sektörüne dair yeni teknolojiler, yeni yöntemler ve yeni ürünler görücüye çıkacağı 15'inci Mersin Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı başladı. Geçmiş yıllarda düzenlenen fuarlara göre ilk kez çiftçilere yönelik farklı içeriklerde seminer programlarına da yer verileceği fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren CNR Holding Pazarlama ve İletişim Direktörü Reha Tartıcı, gerçekleştirdikleri fuarlar ile firmaların global ticarete alıştırarak yeni pazarlara açılmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Her yıl organize ettiklerini fuar sayısını arttırdıklarını ifade eden Tartıcı, “Bu doğrultuda İstanbul ve Mersin Başta olmak üzere ülkemizde düzenlediğimiz 50’ye yakın fuar ile her sektörden katılımcılarımızı yerli ve yabancı firmalarla buluşturarak ticaretlerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Firmalarımız fuarda 4 gün süresince binlerce çiftçi, ithalatçı ve bayi ile birlikte bir araya gelecek sektöre dair yeniliklerin görücüye çıkmasıyla yurtiçi ve yurtdışından gelen profesyonel alıcılar ziyaret edecektir” dedi.

Bucuge: Tohum ve gübrecilikte yerli ve milli politikalar üretmeliyiz

Mersin Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge ise tarım sektörünün bir ülke için milli savunma sanayisi kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Bucuge, “Artık tarım sektöründe tohumculuk ve gübrecilikte de yerli ve milli politikalar üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Üretilecek yerli ve milli politikaların kamu, yerel yönetimler ve yatırımcılar ile çiftçiler olmak üzere 3’lü sac ayağı üzerine kurulması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Seçer: Fuarlar iş dünyasına teknolojik gelişmeleri takip etme şansı veriyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin’in sahip olduğu toprakların yaklaşık 4’te 3’ünün verimli tarım toprağı olduğunu dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye’nin yaklaşık 22 milyon tonluk meyve üretiminin 2,5 milyon tonu Mersin’de üretiliyor. Türkiye’nin toplam sebze üretiminin yüzde 7’si yine Mersin’den sağlanıyor. Öte yandan da örtü altı üretimde de kentimiz önemli bir yere gelmiştir. Örtü altı üretimimizin Türkiye içinde payı yüzde 16’dır. Bu sahip olduğumuz değerleri geliştirmek ve uluslararası pazarlarda rekabet şansımızı artırmamızın en büyük araçlarımızdan bir tanesi fuarlardır. Ayrıca fuarlar hem ticari ilişkiler geliştirmesi hem de sektördeki teknolojik gelişmeleri izleme şansı yaratıyor.”

Vali Su: Tarım sektörü hem şehrimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli

Sektörlerdeki son teknolojik gelişmelerin fuarlar sayesinde kolayca takip edilebildiğini söyleyen Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Mersin’de değişik sektörlerde yılda düzenlenen toplam fuar sayımız 12’dir. Bu fuarlar hem ilimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak hem de sektördeki paydaşların bir araya gelmesine katkı sağlayacaktır. Biz her yıl tarım ve gıda fuarını artan bir ivmeyle gerçekleştiriyor, her yıl daha iyi bir organizasyon gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çünkü tarım sektörü hem şehrimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli ve değerlidir” diye konuştu.