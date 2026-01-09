16 milyar Euro'luk deniz ürünü sattılar

Norveç’in deniz ürünleri ihracatını geliştirmek ve dünya pazarlarında tanıtmakla görevli kamu kuruluşu Norwegian Seafood Council verilerine göre Norveç, 2025 yılında 2,8 milyon ton deniz ürünü ihraç ederek 181,5 milyar Norveç kronu (16,12 milyar Euro) gelir elde etti. Bu rakam, 2024’e kıyasla yüzde 4’lük, yani 6,4 milyar kronluk artış anlamına geliyor. Son 10 yılda deniz ürünleri ihracatındaki toplam artış ise 100 milyar kronu buldu.

Avrupa’nın payı geriledi, Polonya öne çıktı

Norveç deniz ürünleri ihracatında en büyük pay Polonya’ya ait olurken, Avrupa pazarının toplam değer içindeki payı 2024-2025 döneminde yüzde 63’e geriledi. Bu durum, Avrupa dışı pazarlardaki büyümenin hızlandığını ortaya koydu.

Somon, morina ve uskumru...

En dikkat çekici büyüme Çin’de yaşandı. Çin’e yapılan deniz ürünleri ihracatının değeri yıllık bazda yüzde 31 artarak 2,9 milyar krona ulaştı. Norveç’in Çin’e toplam deniz ürünü ihracatı ise 2025 boyunca 12,3 milyar kron olarak kaydedildi. En çok ihraç edilen türler somon, morina ve uskumru oldu.

ABD, Norveç’in ikinci büyük ihracat pazarı olmayı sürdürerek toplam deniz ürünü ihracatının yüzde 9’unu oluşturdu. Ancak artan gümrük tarifeleri büyüme hızını ciddi biçimde düşürdü. 2025’in ilk çeyreğinde ABD’ye ihracat yüzde 55 artarken, yılın son çeyreğinde artış oranı sadece yüzde 1’de kaldı.