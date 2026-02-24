160 bin yeni iş kapısı! Yaşlı ve evde bakım hizmetlerinde çalışacaklar

İspanya’da hızla yaşlanan nüfus ve artan bakım ihtiyacı, iş gücü açığını büyütürken çözüm göçmen istihdamında aranıyor. Ülkenin bağımlı bakım sektörü işverenlerini temsil eden FED, yasal statü kazanacak göçmenler için yaşlı ve evde bakım hizmetlerinde 160 bine kadar istihdam oluşturulabileceğini duyurdu.

FED’e göre bakım evleri, evde bakım hizmetleri ve sürekli destek merkezlerinde ciddi personel açığı bulunuyor. Hükümetin düzenlemesiyle yasal çalışma hakkı kazanacak göçmenlerin bu açığı kapatması hedefleniyor.

Sektör temsilcileri, söz konusu pozisyonların sosyal güvence, uzun vadeli sözleşme ve tam işçi hakları sunduğunu vurguladı.

Hükümetten geniş kapsamlı düzenleme

İspanya hükümeti, 31 Aralık’tan önce ülkeye gelen, en az beş aydır kesintisiz yaşayan ve sabıka kaydı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik olağanüstü bir düzenleme onayladı. Yaklaşık 500 bin kişinin bu uygulamadan yararlanabileceği öngörülüyor.

Bakım sektöründe kronik açık var

İspanya’da yaşlı nüfusun hızla artması, bakım hizmetlerine olan talebi büyüttü. Personel yetersizliği nedeniyle bazı bölgelerde hizmetlerin aksadığı ve bekleme listelerinin oluştuğu belirtiliyor.

Ancak plan, beraberinde bazı soru işaretlerini de getiriyor. Eleştirmenler, yeterli eğitim ve dil yeterliliği olmadan hızlı entegrasyonun bakım kalitesini riske atabileceğini belirtiyor.

Hasta güvenliği ve profesyonel standartların korunması için kapsamlı eğitim programlarının şart olduğu vurgulanıyor.

"Yasal statü yetmez, profesyonelleşme şart"

FED Başkanı Ignacio Fernández-Cid, düzenlemenin önemli bir fırsat sunduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Sektör, mesleki akreditasyon ve yetkinlik belgelendirmesi çağrısında bulundu.

Yetkililer, doğru planlama ile bu sürecin hem iş gücü açığını kapatacağını hem de bakım hizmetlerinin kalitesini artıracağını savunuyor.