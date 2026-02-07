160 mağazalı ayakkabı zincirinden kapanış kararı: Her şey yüzde 50 indirimli

İngiltere perakende sektöründe art arda gelen mağaza kapanışlarına bir yenisi daha eklendi. Aile şirketi olarak bilinen ve 1971 yılında kurulan Pavers, Plymouth şehir merkezinde yer alan New George Street şubesini yarın kalıcı olarak kapatacağını duyurdu. Karar, hem müşteriler hem de kent esnafı arasında büyük üzüntü yarattı.

"Her şey satılmalı"

Kapanış öncesinde mağaza vitrinine asılan duyurularla müşterilere “Üzgünüz, bu mağaza kapanıyor” mesajı verilirken, alışveriş için yalnızca saatler kaldığı hatırlatıldı. Mağaza içindeki afişlerde “her şey satılmalı" ve “stoklarda ekstra yüzde 50 indirim” ifadeleri yer aldı. Bu durum, son kez alışveriş yapmak isteyen müşterilerin ilgisini çekti.

Fiziksel mağazalara olan ilgi azaldı

Plymouth şehir merkezindeki şubenin neden kapatıldığına dair resmi bir gerekçe açıklanmadı. Ancak perakende sektörü son yıllarda ciddi baskı altında. Artan kira ve işletme maliyetleri, enerji faturalarındaki yükseliş ve şehir merkezlerinde azalan yaya trafiği, birçok zincir mağazayı zor durumda bırakıyor. Uzmanlar, online alışverişin yaygınlaşmasının da fiziksel mağazalara olan ilgiyi azalttığına dikkat çekiyor.