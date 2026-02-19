160 mağazaya sahip indirim devi iflasın eşiğinde

ABD'nin 20 eyaletinde faaliyet gösteren indirimli perakende zinciri Gabe’s, ciddi finansal zorluklarla karşı karşıya...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yayımladığı son veriler, şirketin iflas koruması başvurusuna gidebileceği riskinin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

2 yıl içinde temerrüde düşebilir

Fitch, Moody’s ve S&P Global tarafından yapılan son değerlendirmeler, Gabe’s’in finansal durumunun kritik seviyede olduğunu gösteriyor.

Fitch, şirketi en yüksek risk kategorilerinden biri olan “Tier 1 Market Concern” sınıfına aldı. Bu kategori, şirketlerin önümüzdeki iki yıl içinde temerrüde düşme riskinin yüksek olduğunu ve çoğu durumda bu sürenin 12 ayı bulabileceğini ifade ediyor.

Moody’s ise Gabe’s için “Caa3” kredi notu verdi. Bu not, şirketin yüksek kredi riski taşıdığını ve finansal istikrarının zayıf olduğunu gösteriyor.

S&P Global de şirketi “CCC” kategorisine dahil ederek önümüzdeki 12 ay içinde temerrüt senaryosunun mümkün olduğunu belirtti.

Daha önce borç yapılandırmasına gitmişti

Gabe’s, finansal sorunlarını hafifletmek amacıyla geçtiğimiz yaz mahkeme dışı bir borç yapılandırması gerçekleştirdi. Bu süreçte şirketin borcu yaklaşık 115 milyon dolar azaltıldı ve operasyonların sürdürülmesi için 55 milyon dolar yeni finansman sağlandı. Ancak bu adımlar, şirketin finansal sorunlarını tamamen çözmeye yetmedi.

Analistlere göre şirketin sermaye yapısı hâlâ sürdürülebilir seviyede değil ve likidite sorunları devam ediyor. 160 mağaza ile faaliyet gösteren şirket, Marshall’s, TJMaxx ve Ross Dress for Less gibi büyük indirimli perakende zincirleriyle aynı pazarda rekabet ediyor.