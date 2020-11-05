“16,3 trilyon $ gidecek yer arıyor”

05 Kasım 2020

Yener KARADENİZ

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve “Oyunun Kuralları Değişiyor; Oyunda mısın? Yoksa Seyirci mi Kalacaksın?” başlığında düzenlenen 7. Perakende Teknolojileri Konferansı’nın dördüncü oturumunda konuşan Ali Sabancı, ABD, Avrupa gibi bölgelerde faizlerin sıfıra yakın seviyelerde olduğunu ve mevduata ise çoğu ülkede eksi faiz uygulandığına dikkat çekti. Bu kapsamda 16.3 trilyon dolarlık likiditenin eksi faizle işlem gördüğünü ve gidecek yer aradığını anlatan Sabancı, “Bu para borsalara gidecek muhtemelen, ama borsalar son bir yılda 4 kat riskli hale geldi. Bu nedenle bu likidite kalıcı bir yer arıyor. Bu dönemde hangi ülke moralli üretiyor ve tüketiyor ise oraya gidecek. Bu paranın bir kısmı neden bizim ülkemize gelmesin. Daha önce geliyordu. Yine gelebilir” diye konuştu. COVID-19’un sonuna doğru gelindiğini düşündüğünü ancak burada rehavetin çok riskli olduğunu dile getiren Sabancı, yakın gelecek ile ilgili de optimist olduğunu belirtti.

60 aylık Getir, 60 yıllık perakendeciyi geçti

Spesifik olarak geleneksel perakendeye bakıldığında ise en önemli konunun dijitalleşme olduğunu dile getiren Sabancı bunu önemsemeyen bir yöneticinin olmadığını aktardı. Dijitalleşmenin klasik perakendeyi öldürmeyeceğini aktaran Sabancı, e ticareti tehdit olarak görenlerin 3-4 yıl sonra işlerinin olmayacağını söyledi. 60 aylık Getir’in 60 yıllık perakendecilerden daha yüksek bir piyasa değerine sahip olduğunu anlatan Sabancı, bu durumun herkesi diri tuttuğunu belirtti. Bu kapsamda oluşturdukları özel fonlar vasıtası ile bu alana yatırım yaptıklarını anlatan Sabancı, “Bununla ilgili bir fonumuz var ve bir tane daha kuruyoruz. Yatırımlarımızın sadece biri Türkiye’de, diğerleri Silikon Vadisi’nde” dedi.

Türkiye ekonomisi ve piyasaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ali Sabancı, “Ülkemiz örselenerek bu döneme geldi. 2018’de büyüme yüzde 3’ün altındaydı. Bu iyi bir oran değil. Bu sarmaldan nasıl çıkacağız? Ankara da bunu gayet iyi görüyor. Bizim döviz getirici hizmet ve ürün üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu alanlardan biri yazılım, diğeri de turizm. Oyun sattık mesela, 2 milyar dolara yakın döviz geldi. Biz ne kadar döviz getirici ürün ve hizmet satmayı becerirsek ekonomimiz de o kadar güçlenir ve yabancı sermaye de gelir. Türkiye’nin 410 milyar dolar civarında toplam kredi stoku bulunuyor. 16.3 milyar doların bir kısmı buraya taşınırsa biz moral bulacağız” diye konuştu.